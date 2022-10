﻿Wahnsinn: Die Sieges-Serie der Seawolves hält auch in Göttingen

Bürgermeister-Neuwahlen in Altenpleen bei Stralsund: Diese zwei Männer sind in der Stichwahl

Nach dem Rücktritt des Amtsinhabers Rainer Behrndt (parteilos) wurde am Sonntag in Altenpleen (Vorpommern-Rügen) ein neuer Bürgermeister gewählt. Vier Kandidaten standen zur Wahl. Zwei haben es in die Stichwahl geschafft, die am 6. November stattfindet.