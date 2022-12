﻿Finnischer Neuzugang Valtonen soll Engpässe im Kader der Seawolves lösen

Rostock. Die nun schon vier Spiele andauernde Niederlagenserie der Rostock Seawolves hat vor allem eines gezeigt: Der Kader ist zu schmal. Fast in allen Partien mussten die Wölfe auf Leistungsträger verzichten, die entweder krank oder anderweitig verhindert nicht im Kader stehen konnten. Darauf reagierte der Klub nun und hat am Montag die Verpflichtung von Elias Valtonen bekanntgegeben. Der 23-jährige Finne kommt bis Saisonende auf Leihbasis aus der ersten spanischen Liga vom Klub Baxi Manresa und soll als Forward vor allem auf den Flügelpositionen helfen. Er stößt in den kommenden Tagen zum Team.

Elias Valtonen im Überblick Geburtstag: 11. Juni 1999 in Eura (FIN) Größe: 2,01 m Position: Guard / Forward Stationen: seit 2022 Rostock Seawolves (BBL), 2021-2022 Baxi Manresa (ACB, ESP), 2020-2021 Tigers Tübingen (ProA), 2018-2020 Arizona State (NCAA, USA), 2015-2018 Helsinki Basketball Academy Märsky (FIN), 2013-2015 Korihait (FIN) Durchschnittliche Statistiken 2021/2022: 34 Spiele; 21:42 Min; 6,8 Punkte; 2,4 Rebounds

Entgegen mancher Vermutung ist Valtonen kein Ersatz für Nijal Pearson. Der US-Amerikaner, der nach dem Tod seines zweiten Bruders, der vier Kinder hinterlässt, in seine Heimat gereist ist, um bei seiner Familie zu sein, wird noch vor Weihnachten nach Rostock zurückkehren und voraussichtlich im Heimspiel gegen die Hamburg Towers am 4. Advent wieder dabei sein. "Ich glaube, Situationen wie diese zeigen immer wieder, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt als Basketball. Genauso muss man diese Situation auch behandeln. In solchen Fällen hat alles andere Vorrang", sagte Seawolves-Coach Christian Held diesbezüglich. "Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich umgehend auf seine Familie zu konzentrieren und alles Mögliche getan, um ihm dafür auch Zeit zu geben. Wenn er sich wieder auf Basketball konzentrieren kann, wird er nach dem Spiel in Oldenburg zurückkommen und mit Sicherheit wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft werden."

Valtonen spielte vor seinem Wechsel nach Spanien in der ProA

Letzteres soll auch für Valtonen gelten. Der finnische Nationalspieler ist 2,01 Meter groß und bringt auch darüber hinaus Körperlichkeit mit, die dem Rostocker Spiel mitunter fehlt. „Mit Elias kommt ein Spieler in unser Team, der von außen sehr gut werfen kann, uns aber auch eine physische Präsenz gibt, die wir bis dato nicht hatten“, so Held über die Stärken des Neuzugangs. „Ich verfolge die Karriere von Elias schon seit vielen Jahren und habe auch schon mal versucht, ihn nach Rostock zu holen. Das hat nun geklappt.“

Valtonen selbst kennt Deutschland und Rostock bereits. Bevor er vor der laufenden Saison nach Spanien wechselte, spielte er für die Tigers Tübingen in der ProA und damit auch gegen die Wölfe. „Ich freue mich sehr, wieder nach Deutschland zurückzukehren und in der Bundesliga zu spielen, dazu auf die Stimmung in der Halle, die großartig sein soll“, wurde Valtonen in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Der Wechsel kam vor allem deshalb zustande, um ihm mehr Spielzeit auf höchstem Niveau zu sichern. In Spanien, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht, sammelte Valtonen im Schnitt 6,8 Punkte und 2,4 Rebounds pro Spiel. Bei Tübingen waren es fast 16 Punkte.