﻿Rostock Seawolves: „Voller Vorfreude“ auf Basketball-Spektakel gegen Telekom Baskets Bonn

Ein großer Gegner, eine tolle Kulisse – die Basketballer der Rostock Seawolves fiebern dem Bundesliga-Heimspiel gegen Telekom Baskets Bonn am Sonntag entgegen. Das Duell gab es 1995 schon einmal. Klubchef André Jürgens erinnert sich.

Rostock. André Jürgens erinnert sich noch genau an den 2. September 1995. Der EBC Rostock – so hießen die Seawolves damals – empfing in der Schulsporthalle Lindenstraße die Telekom Baskets Bonn. Mehr als 300 Basketballfans wollten das ungleiche Pokal-Duell zwischen dem damaligen Oberligisten und dem ambitionierten Zweitligisten hautnah erleben.