﻿Eine Nummer zu groß: Körperlich überlegene Albatrosse beenden Rostocks Serie

Nur kurz gaben die Rostock Seawolves der Rekord-Kulisse in der Stadthalle Anlass, um vom fünften Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zu träumen. Über 40 Minuten erwies sich Meister Alba Berlin als das deutlich bessere Team.

Rostock. Irgendwann musste es passieren. Und die Chancen, dass es gegen den aktuellen deutschen Meister und Pokalsieger soweit ist, waren nicht gering. Doch nachdem die Seawolves am Sonntagabend mit 70:104 (18:26, 18:20, 16:25, 18:33) gegen Alba Berlin verloren hatten, war die Stimmung in der Rostocker Stadthalle, die mit 4726 Zuschauern so viele wie noch nie bei einem Basketballspiel zählte, doch ziemlich gedrückt. Die schöne, vier Spiele andauernde Siegesserie war gerissen, die dadurch erkämpfte Tabellenführung ebenfalls futsch. Platz vier ist es nun für die Wölfe, die Albatrosse hingegen sind neuer Spitzenreiter.

Nicht ausgeschlossen, dass es genau jene Erfolgssträhne war, die den Seawolves gegen das Team aus der Hauptstadt zum Verhängnis wurde. Alba-Geschäftsführer Marco Baldi drückte noch unmittelbar vor Spielbeginn am Rande des Parketts seinen Respekt für den Basketballstandort Rostock aus. Es werde „kein Selbstgänger“, sagte er.

Nach früher Führung noch zweimal ausgeglichen

Entsprechend eingestellt zeigten sich die Berliner auf der Platte, den Aufsteiger nahmen die Gäste zu keinem Zeitpunkt auf die leichte Schulter. Trotzdem gelang den Wölfen das, was in dieser Saison bisher Seltenheitswert hatte. Die Mannschaft startete gut und führte nach einem Dreier von Tyler Nelson mit 7:4. Die extrem euphorisierte Halle, von der sich zuvor bereits Klubboss und Hallensprecher André Jürgens anstecken ließ, als er anstatt von Till Gloger einen „Manta, Manta“-Schauspieler in die Halle rief, träumte zu diesem Zeitpunkt von einem ganz großen Abend.

Doch es sollte die letzte Führung der Rostocker sein. Alba nahm langsam Fahrt auf, ließ im ersten Viertel lediglich beim 18:18 durch Sid-Marlon Theis nochmal Tuchfühlung zu, ehe das Team von Headcoach Israel Gonzalez die nächsten zehn Punkte machte und zu Beginn des zweiten Viertels erstmals zweistellig führte. Rostock besann sich seiner Comeback-Stärke, drei Punkte von JeQuan Lewis stellten nach 15 Minuten auf 34:34. Bis zur Halbzeit zog Berlin das Tempo aber nochmal an und nutzte die Nachlässigkeiten der Gastgeber gnadenlos zu einer erneuten Zehn-Punkte-Führung aus (36:46).

OZ-Experte Loesing: „Vielleicht zu viel Selbstvertrauen“

OZ-Experte Brad Loesing sagte in der Pause: „Alba bekommt zu viele einfache Würfe und agiert dann mit einer beeindruckenden Leichtigkeit. Rostock spielt mit viel Selbstvertrauen, manchmal vielleicht mit einem Tick zu viel.“ Der Ex-Profi prognostizierte, dass die vielen Offensiv-Rebounds, die sich Alba organisierte, das größte Problem der Seawolves werden würde. Und er sollte Recht behalten.

Nach 40 Minuten hatte Berlin insgesamt mehr als 50 Rebounds, Rostock gerade mal halb so viele. Auch für Seawolves-Coach Christian Held der Knackpunkt. „Wir haben es aus verschiedensten Gründen nicht hingekriegt, Alba zu stoppen. Wir können nicht zufrieden sein, wenn wir zu Hause 104 Punkte zulassen.“ Vor allem unter dem Korb habe Alba seine Vorteile clever genutzt. „Jetzt müssen wir feststellen, woran es lag und schnell daraus lernen.“

Ein Grund war dabei offensichtlich: Die Albatrosse waren eine Nummer zu groß für die Wölfe. Im doppelten Sinne. Mit Ben Lammers, Tim Schneider und Nationalspieler Johannes Thiemann standen zeitweise drei Spieler gleichzeitig auf dem Feld, die allesamt über 2,06 Meter messen. Diese Länge lässt sich im gesamten Rostocker Kader nur mit Mühe und Not zusammenkratzen – bei wesentlich schmaleren Schultern und deutlich weniger Kilos. „Mit dieser Größe werden wir immer wieder Schwierigkeiten bekommen. Aber es geht nicht darum, dass wir das immer stoppen können“, so Held. „Es geht darum, das meiste aus dem zu holen, was wir in der Lage sind zu tun. Das haben wir heute nicht geschafft.“

Carter mit deutschem Pass wieder zurück auf dem Parkett

Denn dazu gehöre auch eine gute Offense. Die Rostocker Wurfquoten waren aber nur in der ersten Halbzeit lang gut. Im zweiten Durchgang sanken sie deutlich ab, weil sich die Rostocker vermehrt Würfe aus schlechten Positionen leisteten. Und so zeichnete sich früh ab, dass es für die Seawolves nur noch heißen konnte, Schadensbegrenzung zu betreiben. Doch nachdem der Rückstand kurz vor dem Ende des dritten Viertels erst 20 Punkte (49:69) und nach Schlusspfiff schließlich mehr als 30 betrug, kann auch dieses Unterfangen kaum noch als Gelungen bezeichnet werden.

Immerhin konnten die Seawolves gegen Berlin erstmals wieder auf Kapitän Chris Carter zurückgreifen, der unter der Woche seinen deutschen Pass bekam, wodurch der Kader nur noch die maximale Anzahl von sechs Ausländern zählt und somit keiner aussetzen muss. „Es ist extrem hilfreich, dass wir ihn jetzt wieder dabei haben“, sagte Held, wenngleich Carter das gegen Alba noch nicht unter Beweis stellen konnte.

Und so blieb es bei der nüchternen Betrachtung, „die Herausforderung war etwas zu groß“, wie es Boss Jürgens formulierte. Oder wie es Christian Held ausdrückte: „Alba war heute einfach besser.“

Seawolves: Lewis 12 Punkte, Nelson 13, de Oliveira 4, Carter, Alston Jr. 12, Ilzhöfer, Roland 10, Gloger 7, Theis 3, Mawugbe, Pearson 6, Nawrocki 3

Alba: Smith 3, Delow 3, Wetzell 19, Schneider 12, Schulte 3, Olinde 16, Rapieque 6, Thiemann 7, Sikma 10, Lammers 5, Blatt 7, Zoosman 13