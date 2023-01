Karls Erdbeerhof Rövershagen: Chef macht mit bei Tiktok-Trend „Turning my dad into me“

Vom Inhaber des Erlebnisdorfs in Rövershagen bei Rostock zum Social-Media-Model: Robert Dahl und Steffi Dahl haben sich für die Challenge „Turning my Dad/ Mom into me“ von ihren Kindern stylen lassen. Karls-Chef und Familienvater Robert Dahl schlüpft in die Klamotten seines Sohnes, seine Frau bekommt den Look der Tochter.