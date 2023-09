﻿Alles-oder-nichts-Spiel: Rostock Seawolves gegen Rasta Vechta gefordert

Rostock. 47 Siege und 28 Niederlagen – das ist die Bilanz von Christian Held als Chefcoach der Rostock Seawolves. Der 35-Jährige führte die Wölfe im Frühjahr 2022 zum Aufstieg und ein Jahr später zum Klassenerhalt in der 1. Basketball-Bundesliga (BBL). Im Sommer verlängerte er seinen Vertrag an der Ostseeküste bis 2024 und fiebert nun dem Saisonstart entgegen. Am Sonnabend (23. September) werden die Ostseestädter bei ihrer Premiere im BBL-Pokal ab 18.30 Uhr von Rasta Vechta gefordert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Uns erwartet ein heißer Tanz und eine schwierige Situation vor wahrscheinlich vollem Haus in Vechta. In der eng gebauten Halle drückt alles aufs Feld. Das wird ein Highlight direkt zu Saisonbeginn“, sagt der Erfolgstrainer. Christian Held hatte im Sommer wenig Urlaub. Er führte die deutsche U 18 zu EM-Bronze und arbeitete an der Zusammenstellung der neuen Rostocker Mannschaft, die kurz vor ihrem Pflichtspieldebüt in der Saison 2023/24 steht.

Schwierige Aufgabe für die Seawolves im BBL-Pokal

Der Basketball-Experte stellt sein Team, zu dem sieben Neuzugänge gehören, auf eine schwierige Aufgabe ein. So früh seien die Abläufe innerhalb der Mannschaft noch nicht gefestigt, weiß Christian Held. Das brauche noch Zeit. Die Rostocker mussten mehrere Leistungsträger, wie Spielmacher JeQuan Lewis oder Center Selom Mawugbe, ziehen lassen. „Das merkt man. Wir hatten in der Vorbereitung immer wieder sehr gute Phasen, wo wir hervorragenden Basketball gespielt haben. Aber leider hatten wir auch Minuten, in denen wir komplett von dem abweichen, was wir spielen wollen. Das hat sich durch alle Spiele gezogen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rasta Vechta feiert Doppelaufstieg

„Auch den Gegner einzuschätzen, ist sehr schwer“, sagt Held, der allerdings gewarnt ist. Rasta Vechta wird mit der Euphorie eines Doppelaufstiegs antreten. Während die Profis im Frühjahr die Rückkehr in die Eliteklasse feierten, schaffte die zweite Mannschaft den Sprung aus der 2. Bundesliga ProB in die ProA. Eine Konstellation, die in Deutschland sportartenübergreifend eher Ausnahme als Regel ist. Ziel beider Teams in der Saison 2023/24 sei der Klassenerhalt, sagt Rasta-Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele.

Lesen Sie auch

Doch zunächst gilt der Fokus dem Pokalwettbewerb und dem Wiedersehen mit den Seawolves, die als Favorit ins Spiel starten. Die Rostocker Spieler bringen deutlich mehr Erstliga-Erfahrung mit, kamen bisher insgesamt 610-mal in der BBL zum Einsatz. Neuzugang Robin Amaize (223 Spiele) und Sid-Marlon Theis (180) führen die Liste an. Vechta kommt in Summe auf 372 BBL-Partien, Luc van Slooten (117) und Joschka Ferner (116) sind hier die Führenden.

Erfahrung spricht für die Rostock Seawolves

Einen Trumpf gegenüber den Wölfen hat das Team von Rasta-Coach Ty Harrelson jedoch: Mit Wes Iwundu konnten sie im Sommer einen NBA-erfahrenen Athleten verpflichten, der unter anderem für Orlando und Dallas 226 Begegnungen in der US-Profiliga absolviert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Seawolves reisen bereits am Freitag in die knapp 34 000 Einwohner zählende Stadt Vechta nach Niedersachsen. 736 Tage ist es her, als sie zuletzt bei Rasta Vechta zu Gast waren. Am 17. September 2021 eröffneten beide Teams die Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga ProA. Damals gewannen die Mecklenburger mit 68:54. Nun kommt es zum Pokalduell und die Wölfe wollen in der Reiterstadt erneut siegen. Die Partie wird am Sonnabend live auf DYN (https://dyn.seawolves.de) übertragen.

OZ