﻿Rostock Seawolves gegen Tabellenzweiten Bonn ohne echte Chance

Rostocker Basketballer unterliegen Top-Team Telekom Baskets Bonn mit 62:77. Die Seawolves kommen im Heimspiel auf ihre schwächste Punktausbeute in den laufenden Saison. Der nächste Gegner wartet schon am Mittwoch.

Rostock. Aller guten Dinge sind dann doch nicht immer drei. Denn auch das dritte Pflichtspiel gegen die Telekom Baskets Bonn haben die Basketballer der Rostock Seawolves verloren. Am Sonntag musste sich das Team von Cheftrainer Christian Held den Gästen nach einem vor allem schwachen dritten Viertel mit 62:77 (34:46) geschlagen geben. Eine Überraschung ist der Ausgang der Partie zwischen dem Bundesliga-Aufsteiger und dem aktuellen Tabellenzweiten sowie Titel-Mitfavoriten vor 4022 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle jedoch nicht.

Lob für Gegner Telekom Baskets Bonn

Folgerichtig gratulierte Held dem Gäste-Coach Tuomas Iisalo zum Sieg. Er beließ es aber nicht nur bei diesem Spiel, sondern blickte auf die bisherige Saison der Bonner: „Ich finde, dass sie einen hervorragenden Job machen. Sie tun das auf einem unglaublich hohen Niveau.“ Seiner Mannschaft sei daher klar gewesen, dass sie ähnlich konstant spielen muss, um eine Chance zu haben. „Doch das haben wir nicht hingekriegt.“

Dabei war das Duell anfangs noch ausgeglichen verlaufen. Wobei es sich vor allem um ein Spiel von Nijal Pearson gegen Bonn zu handeln schien. Der Rostocker Forward sorgte in den ersten Minuten für das 2:0, 4:2 und 6:4 seiner Mannschaft und sollte schließlich mit zwölf Punkten auch bester Werfer bei den Gastgebern sein. Doch nach dem zwischenzeitlichen 14:14 im ersten Viertel zogen die Bonner nach zwei erfolgreichen Dreier-Würfen erstmalig spürbar davon und gaben die Führung im weiteren Verlauf der Begegnung auch nicht mehr aus den Händen.

JeQuan Lewis landet ersten Punktedreier für Rostock Seawolves

Der Unterschied zwischen den Team ließ sich an diesem Tag aber nicht nur am Endergebnis festmachen. So gelang es den Seawolves erst in der 24. Minute in Person von JeQuan Lewis, das erste Mal aus der Distanz zu treffen. Es war der bis dato elfte Dreier-Versuch der Gastgeber. Dass es sich Bonns Trainer kurz vor der Pause leisten konnte, gleich alle fünf Feldspieler in einem Schwung auszutauschen, zeigte zudem, wie ausgeglichen sein Kader besetzt ist. Da machte es auch nichts, dass der ansonsten effektive Spielmacher TJ Shorts dieses Mal nur sechs Punkte verbuchte.

Das war immerhin einer mehr, als die Sewaolves im gesamt dritten Viertel zustande brachten. Die Hoffnung auf eine Wende schien damit dahin, obwohl die Bonner auch nur auf 13 Zähler kamen. Andererseits hatten die Mecklenburger in dieser Saison schon mehrfach Comeback-Qualitäten bewiesen. Die zeigten sie auch im letzten Durchgang. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende war der Vorsprung der Gäste auf neun Punkte geschrumpft. Doch die insgesamt elfte Saisonniederlage konnten die Rostocker nicht mehr abwenden. Sie mussten mit nur 62 Punkten auch noch ihre schlechteste Ausbeute in ihren bisherigen 20 BBL-Partien hinnehmen.

Sein Team habe in der zweiten Halbzeit einen sehr guten Job gemacht, lobte Held denn auch angesichts von nur 31 Punkten für die Gäste nach der Pause. Er räumte aber ein: „Wir haben es offensiv zu keinem Zeitpunkt geschafft, wirklich ins Spiel zu finden.“ Als Grund dafür nannte der 34-Jährige einige Veränderungen, die man im Training vorgenommen habe. „Die werden uns auf lange Sicht extrem helfen und sehen im Training schon hervorragend aus. Die kriegen wir so aber noch nicht ins Spiel transportiert.“ Womöglich klappt das am Mittwoch (18.30 Uhr) besser, wenn die Seawolves bei den Löwen Braunschweig gefordert sind.