Mit Robin Amaize verpflichteten die Rostock Seawolves einen erfahrenen deutschen Profi: Der 29-Jährige hat 223 Bundesligaspiele bestritten und war zuletzt in Braunschweig Kapitän. Was über den Neuzugang bekannt ist und wie Sportchef Jens Hakanowitz ihn einschätzt.

Rostock. Der Sportchef schwärmt über den ersten Neuzugang: „Dass wir so einen Spieler verpflichten konnten, ist für uns ein Knaller“, sagt Jens Hakanowitz. Mit Robin Amaize haben die Rostock Seawolves am Donnerstag (15. Juni) den ersten neuen Spieler für die bevorstehende Saison in der 1. Basketball-Bundesliga unter Vertrag genommen.