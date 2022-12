﻿Historischer Seawolves-Sieg in Crailsheim

Ilshofen. Die große, jährliche Weihnachtssause wird trotzdem steigen, doch die Stimmung dürfte getrübt sein. Partycrasher bei den Hakro Merlins Crailsheim waren am Freitagabend die Rostock Seawolves, die vom ersten Korb an in Front lagen und diese Führung zu keiner Zeit abgaben. Am Ende gewannen die Wölfe mit 103:91 (48:37) und schafften damit sogar Historisches: Noch nie hat ein Team, gleich in welcher Liga, ein Weihnachtsspiel bei den Merlins gewonnen. Mit dem sechsten Saisonsieg sind die Seawolves zurück in den Play-off-Rängen und zumindest bis Sonntag Achter der Tabelle.

Hauptverantwortlich war dafür einmal mehr JeQuan Lewis, der mit 30 Punkten eine neue Karrierebestmarke aufs Parkett zauberte. Zusätzlich legte der Rostocker Pointguard sieben Assists auf. Der Man of the Match gab sich am Ende sehr bescheiden. "Die Jungs haben mich immer wieder ermutigt. Und dann habe ich einfach nur getan, was es brauchte, um zu gewinnen." Ein ebenso starkes Spiel lieferte Center Selom Mawugbe ab, der seine gute Form aus dem Heimsieg gegen Hamburg in der Vorwoche konservieren konnte und mit 14 Punkten und zehn Rebounds ein Double-Double lieferte. Mann der ersten Halbzeit war Jordan Roland, der Tyler Nelson vertrat und mit drei sehenswerten Dreiern bis zum Seitenwechsel für ordentlich Furore sorgte.

Held: „Haben Spielplan zu 95 Prozent umgesetzt“

Die Seawolves zeigten früh, dass sie ihren Ärger über die doppelte Auswärtsreise gut zu kanalisieren vermochten. Schon beim 11:4 aus Rostocker Sicht nach etwas mehr als vier Minuten wurde es zwischenzeitlich ruhiger in der mit 3000 Zuschauern ausverkauften Rundhalle in Ilshofen, in der die Merlins ihre Heimspiele austragen. "Es war ein schweres Spiel für uns in einer hitzigen und lauten Atmosphäre", sagte Seawolves-Coach Christian Held, der sich "sehr stolz" über seine Mannschaft zeigte. "Wir haben den Spielplan zu 95 Prozent umgesetzt."

Statistik Rostock: Lewis 30 Punkte, de Oliveira, Carter 2, Alston Jr. 16, Ilzhöfer, Valtonen 8, Roland 13, Gloger 1, Theis 6, Mawugbe 14, Pearson 13 Crailsheim: Mikalauskas 14 Punkte, Lewis, Stephens 11, Stuckey 8, Baggette nicht eingesetzt, Maxhuni 14, Livingston II 11, Bleck, Kindzeka, Vrcic 10, Radosavljevic 10, Midtgaard 13

Als Sid-Marlon Theis per Dreier erstmals einen zweistelligen Vorsprung herstellte (20:10) und Mawugbe kurz darauf auf Vorlage von Roland per Alley Oop vollendete, war klar, dass den Wölfen an diesem Abend viel gelingen sollte. Das erste Viertel endete mit 25:15, im zweiten Durchgang konnten die Wölfe den Vorsprung sogar noch leicht ausbauen (48:37). Dabei war Crailsheim kurz nach der ersten Pause auf vier Punkte ran.

Seawolves kontern Runs der Merlins eindrucksvoll

Doch dies sollte nicht der einzige Run der Gastgeber bleiben, dem die Seawolves etwas entgegenzusetzen hatten. Im dritten Abschnitt baute Rostock sein Plus zunächst auf 14 Punkte aus, nachdem Derrick Alston Jr. wie zuletzt häufiger nach langer Anlaufzeit und nur einem Treffer bis zur Halbzeit ins Rollen kam. Die ersten sechs Punkte der Seawolves gingen auf sein Konto.

Danach leistete sich das Team aus der Hansestadt allerdings zu viele Ballverluste, nach denen die Merlins per Fastbreak zu schnellen Punkten kamen und beim 50:55 wieder im Rennen schienen (24.). Drei Minuten später führten die Wölfe nach Freiwürfen von Elias Valtonen wieder mit der höchsten Differenz des Tages beim 73:55 mit 18 Punkten.

Überragender Lewis macht die 100 voll

Und auch im abschließenden Viertel konnten die Gastgeber den Rückstand nochmal auf sechs Zähler reduzieren. Doch die Phase, in der Crailsheim seine Dreier nach Belieben verwandelte, brachte Rostock nicht aus der Ruhe. Die Wölfen hielten ihrerseits mit einer 44,4-prozentigen Quote von draußen dagegen. Allen voran legte der überragende Lewis noch einen Gang zu, machte per Dreier die 100-Punkte-Marke zum dritten Mal in dieser Saison für Rostock voll und schickte Crailsheim damit noch tiefer in den Tabellenkeller auf Rang 15.

Nach einer Mini-Weihnacht – Lewis sprach von einem „Business-Trip“, der mehr in Anbetracht der Situation nicht zuließe – in einem Frankfurter Hotel an Heiligabend sind die Seawolves am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Mainmetropole bei den Skyliners gefragt. Ein Erfolg gegen das Topteam aus Ludwigsburg hat den deutschen Meister von 2004 auf den vorletzten Tabellenplatz gespült. Insgesamt hat Frankfurt zwei Siege auf dem Konto.