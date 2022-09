﻿Dank starker Defensive: Rostock Seawolves siegen im polnischen Stargard

Das war ein weiterer Schritt nach vorn. Die Basketballer der Rostock Seawolves haben am Freitag ein Testspiel beim polnischen Erstligisten PGE Spójnia Stargard mit 85:77 gewonnen. Alle Spieler punkteten.

Rostock. Gelungener Test für die Rostock Seawolves am Freitagabend. Der Aufsteiger in die Basketball-Bundesliga behielt beim polnischen Erstligisten PGE Spójnia Stargard mit 85:77 (46:49) die Oberhand. Vier Wölfe-Spieler trafen zweistellig. Jordan Roland war mit 21 Zählern der erfolgreichste Angreifer der Gäste.

In der ersten Hälfte hatten die Hausherren knapp die Nase vorn. Zur Halbzeit fand Coach Christian Held in der Kabine die richtigen Worte, um seine Spieler vor allem defensiv besser auszurichten. Im dritten Abschnitt erlaubten die Wölfe den Polen nur zwölf Zähler und gingen mit einer 64:61-Führung in die letzten zehn Minuten. Auch im letzten Durchgang griff die Abwehr der Rostocker, die am Sonntag erneut gegen Stargard spielen werden. Die Partie findet ohne Zuschauer im Trainingszentrum Bargeshagen statt.