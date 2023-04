﻿Im Sonderzug nach Berlin: So lief die Fanfahrt zum Auswärtsspiel der Rostock Seawolves

1000 Fans der Rostock Seawolves haben sich am Sonntag im Sonderzug auf den Weg in die Hauptstadt zum Auswärtsspiel gegen Alba Berlin gemacht. Nie zuvor hatte der Basketball-Verein so viele Menschen mobilisiert. Die OZ saß mit im Zug.

Rostock/Berlin. Rostock Hauptbahnhof, Sonntag, 10.30 Uhr. Es regnet in Strömen. Der Stimmung an Bahnsteig 8 kann das Schietwetter aber nichts anhaben. Hier rollt gleich der Sonderzug nach Pankow ab. Es geht sogar noch ein Stück weiter – zum Berliner Ostbahnhof. 1000 Fans trudeln ein. Alles Fans von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves.

Die spielen um 15 Uhr in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gegen den amtierenden deutschen Meister Alba Berlin. Ein paar Bundespolizisten stehen Spalier. Hier gibt es nichts zum Eingreifen. Stattdessen posieren sie für ein Foto mit Seawolves-Chef André Jürgens. Der hat sich – dem Ereignis angemessen – eine Schaffner-Uniform, samt Kelle besorgt.

Fanfahrt zum Spiel der Rostock Seawolves nach Berlin

Den ersten Zugdurchgang macht Michael „Krappi“ Vieth vom Fanclub Baltic Pirates. Er verteilt Handzettel. Es geht um die große Choreo, die der Klub für das Auswärtsspiel vorbereitet hat. Es ist Großes geplant.

13 Minuten später als geplant rollt der Doppelstockzug mit zehn Waggons um 11.10 Uhr los. „Hier spricht der Kapitän, äh Schaffner“, begrüßt Jürgens über Lautsprecher die Fahrgäste. Alle könnten beruhigt sein. Der Zug wird pünktlich ankommen. Die Fans werden von der Berliner Polizei geschlossen zur Arena geleitet, teilt er mit.

Im ersten Wagen sitzt Hauptsponsor Robert Dahl mit Ehefrau Stephi. Er hatte die Idee, mal mit dem Zug zu einem Auswärtsspiel zu reisen. Und ist begeistert, was daraus geworden ist. „Wenn wir jetzt noch gewinnen – das wäre perfekt“, – träumt der Unternehmer.

Seawolves-Sportvorstand Jens Hakanowitz ist im Zug unterwegs, begrüßt die Anhänger. Richtig voran kommt er nicht. Er muss viele Fragen beantworten. Die wichtigste: Was nach dem Klassenerhalt noch drin ist?

Mal eine ganz andere Fuhre für Seawolves-Busfahrer

Für Mathias Kuse ist es mal eine andere Fahrt. Normalerweise sitzt der 36-Jährige am Lenkrad des Seawolves-Mannschaftsbusses. Da die Tour nach Berlin ein Katzensprung ist, hat Vater Dietmar die Truppe allein kutschiert. Der Sohn hat seine Frau Anett und Tochter Mathea auf die Bahnreise mitgenommen. „Ich hatte mit Sport nicht viel am Hut. Aber seit ich 2019 mit den Seawolves in Kontakt kam, bin ich auch ihr Fan. Die Fahrt im Sonderzug konnte ich mir nicht entgehen lassen“, berichtet der Mann aus Plau am See. Für die elfjährige Mathea Kuse ist der Fanausflug eine doppelte Premiere: sie fährt das erste Mal in ihrem Leben mit der Bahn.

Ein Mitglied der Seawolves-Familie wird im Zug schmerzlich vermisst: Klub-Maskottchen Wolfi fehlt. Er hat kein Ticket für Berlin bekommen. Dabei ist Wolfi doch ein Kuscheltier und kein böser Wolf.