﻿ Seawolves-Headcoach Christian Held verlängert bis 2024: „Für mich ist der Weg noch lange nicht zu Ende“

Exklusive Einblicke in das Alexandrinen-Cottage in Heiligendamm haben OZ-Leser am Dienstag erhalten. Bei einer Führung lernten sie das beeindruckende Ensemble und seine Geschichte kennen. Anlass ist die Veröffentlichung des Bildbandes „Verlassene Orte in MV“, ein Buchprojekt von OZ und Hinstorff-Verlag. Mit Bildergalerie und Video.