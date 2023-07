﻿Rostock Seawolves haben neuen Spielmacher gefunden

Rostock. Die Rostock Seawolves haben eine Schlüsselposition im Team neu besetzt. Nach dem Abgang von JeQuan Lewis wird Mike Smith in der neuen Basketballsaison mit den Wölfen auf Korbjagd gehen.

In der zurückliegenden Spielzeit war der 25-jährige Aufbauspieler in Polen für Astoria Bydgoszcz aktiv. Als Tabellenletzter stieg die Mannschaft aus der 1. Liga ab. Der Mann, der in Chicago geboren wurde, hat bei den Rostockern einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Schon als Schüler war der Spieler in den Ranglisten vorn dabei

Er habe schon viel über die Seawolves und die Stadt gehört, wird der 1,80 Meter große Spieler, für den Rostock die erste Karrierestation in Deutschland ist, in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Nach seiner Schulzeit wechselte Smith 2016 an die Columbia University in New York. Dort spielte er bis 2020 für die Lions und eroberte Spitzenplätze in den Ranglisten. 2018 und 2020 zählte er zu den zehn besten Spielern der Conference. In seinem letzten Jahr in New York legte Smith im Schnitt 22,8 Punkte, 4,1 Rebounds und 4,5 Assists auf.

In Michigan spielte Mike Smith (r.) mit dem deutschen Nationalspieler Franz Wagner zusammen. © Quelle: IMAGO/Mike Dinovo

Ein Jahr nachdem er seinen Bachelor-Abschluss in Soziologie gemacht hatte, wechselte er 2020 an die University of Michigan. NBA-Legende Juwan Howard, der dort als Coach arbeitet, überzeugte ihn, an die Hochschule in Ann Arbor zu wechseln. An der Seite des heutigen deutschen Nationalspielers und NBA-Stars Franz Wagner führte er die Michigan Wolverines ins Viertelfinale des NCAA-Turniers. Wagner und Smith waren die einzigen Spieler des Teams, die in jener Saison in allen 28 Spielen zur Startformation gehörten.

Smith war bei seinem College-Team als Leistungsträger gesetzt

Insgesamt absolvierte Smith 120 College-Spiele – 119 Mal von Beginn an. Er erzielte 1906 Punkte und kam auf 542 Assists. In 91 Partien punktete er zweistellig, 43 Mal durchbrach er sogar die 20-Punkte-Marke.

Nach seiner College-Zeit meldete sich Smith 2021 für die Drafts, die Talentwahl der NBA an, wurde jedoch nicht verpflichtet. Er spielte in der NBA-Summer-League für die Milwaukee Bucks – und fiel auf: Smith unterzeichnete bei den Sioux Falls Skyforce, dem Farmteam von Miami Heat, einen Einjahresvertrag und spielte in der G-League.

Im Mai 2022 wechselte Smith zu den Wellington Saints nach Neuseeland, für die er 16 Spiele bestritt, ehe er im gleichen Jahr nach Europa kam. In Bydgoszcz sammelte er durchschnittlich 16,1 Zähler und 4,3 Assists. Von den 30 Ligaspielen gewann sein Team nur acht. Bei den Seawolves startet der US-Amerikaner in seine dritte Profisaison.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Mike Smith einen korbgefährlichen und spielintelligenten Aufbauspieler gefunden haben, der sowohl selbst punkten als auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Mit seinen Führungsqualitäten und seiner Erfahrung wird er uns sehr helfen“, sagt Sportvorstand Jens Hakanowitz.

