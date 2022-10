Premiere für Rostock Seawolves in der 1. Bundesliga: Diese OZ-Leser gewinnen Tickets

So hat die Mosterei in Lübseerhagen die Aktion der Kita-Kinder in Grevesmühlen gerettet

Das war Rettung in letzter Sekunde: Nachdem die mobile Saftpresse, die in der Kita am Lustgarten in Grevesmühlen mehr als eine Tonne Obst pressen sollte, ausgefallen war, hatten die Erzieher am Donnerstag einen Hilferuf abgesetzt. Das Ergebnis hat nicht nur die Kita-Mitarbeiter erstaunt.