﻿Rostock Seawolves starten in Basketball-Bundesliga: Das sind die Ziele für die Saison

Der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga war der größte Erfolg in der Geschichte der Rostock Seawolves. Der Klub ist wirtschaftlich, personell und bei den Mitgliederzahlen gewachsen. Und er macht eine Ansage an die Konkurrenz: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“!

Rostock. Die Vorfreude ist groß: 150 Tage nach der Aufstiegssause mit Tausenden Fans auf dem Neuen Markt in Rostock starten die Seawolves am Sonntag, 9. Oktober, gegen Ratiopharm Ulm ins Abenteuer Basketball-Bundesliga. „Den Aufstieg zu erleben, war fantastisch. Jetzt gilt es, die nächste Aufgabe anzunehmen und sie erfolgreich zu meistern“, sagt André Jürgens. Vor zehn Jahren spielten die Rostocker noch in der Regionalliga, seitdem haben sie drei Aufstiege gefeiert und sind in der höchsten nationalen Spielklasse angekommen. Klubchef Jürgens lässt keine Zweifel aufkommen: „Wir sind gekommen, um zu bleiben!“

Um den Bundesliga-Verbleib zu sichern, haben die Seawolves ihr Team gezielt verstärkt. Eine Qualitäts-Infusion sollen die drei US-Amerikaner Selom Mawugbe, Derrick Alston Jr. sowie JeQuan Lewis bringen. Mit Dennis Nawrocki, der zuletzt bei BBL-Absteiger Gießen aktiv war, haben die Wölfe einen Profi verpflichtet, der Bundesliga-Erfahrung mitbringt.

Formel fürs neue Seawolves-Team in Rostock: acht plus vier

Der Aufsteiger setzt zugleich auf Kontinuität: Acht ihrer Aufstiegshelden sehen die Seawolves-Fans zum Saisonstart wieder. Identifikationsfiguren wie Chris Carter und Tyler Nelson tragen weiter das Trikot der Rostocker. „Es sind genau die Spieler, die wir bei den ersten Planungen für diese Saison auf dem Zettel hatten“, hatte Held zu Beginn der Saisonvorbereitung gesagt. „Wir haben schon vor der letzten Saison gesagt, dass wir eine Mannschaft mit Potenzial zusammenstellen wollen, um sie zu entwickeln und langfristig mit ihr zu arbeiten.“

Mit dem erst 15-jährigen Roy Krupnikas und dem ein Jahr älteren Mika Freitag, die beide aus dem eigenen Nachwuchs kommen und zum erweiterten Kreis der Profis gehören, setzen die Rostocker zudem ein Zeichen an die Jugend. „Wir bleiben ein Verein, in dem die Nachwuchsarbeit groß geschrieben wird“, versichert Jürgens.

Rostock Seawolves auch im wirtschaftlichem Aufschwung

Dem sportlichen Erfolg im Mai folgte zudem ein wirtschaftlicher Aufschwung: „Der Etat des Gesamtvereins wächst von 3,6 auf rund fünf Millionen Euro“, berichtet der Klubchef. Firmen wie die Kreuzfahrt-Reederei Aida und die Firma Apex sind neue Partner der Seawolves. Andere, wie der neue Hauptsponsor Karls Erlebnisdörfer und die OSTSEE-ZEITUNG haben die seit Jahren bestehenden Kooperationen deutlich erweitert.

Von den fünf Millionen Euro fließt nur ein Bruchteil ins Profi-Team: Geschäftsstelle, Training und Spielbetrieb aller Nachwuchsteams sowie die vielen Seawolves-Projekte werden aus dem Budget ebenfalls finanziert. Anders als alle anderen 17 Bundesligisten, kommen die Seawolves als gemeinnütziger Verein ohne ausgelagerte Profi-Abteilung in die BBL.

Rostocker Basketball-Klub gewinnt nach Aufstieg neue Mitglieder

Nach dem Aufstieg hat der Basketball-Klub mehr als 300 neue Mitglieder aufgenommen. 2200 sind es aktuell. Damit haben die Seawolves ihre Position in Bezug auf die Zahl der aktiven Mitglieder als Nummer zwei hinter Alba Berlin gestärkt.

Der Aufstieg wird bundesweit ausstrahlen. Dadurch, dass die Fernsehrechte bei der Telekom-Tochter Magenta liegen, können künftig 35 000 statt wie bisher 3500 Zuschauer die Spiele der Seawolves live am Bildschirm verfolgen. Das Programm rund um die Spieltage wird bunter werden. „Die Leute wollen und sollen nicht nur sportlich etwas geboten bekommen. Wer zum ersten Mal zu uns kommt, soll sich so wohl und gut unterhalten fühlen, dass er wiederkommt“, umschreibt André Jürgens die Vision.

Einzelne Heimspiele der Rostock Seawolves fast ausverkauft

Für die Heimspiele in der 4500 Fans fassenden Stadthalle hat der Klub bisher 1400 Dauerkarten verkauft. Selbstgestecktes Ziel waren 1600. Einzelne Spiele, wie das gegen Meister Alba Berlin am 30. Oktober, sind schon so gut wie ausverkauft. Am 9. Oktober zum Auftakt gegen Ulm werden 3500 Zuschauer erwartet.

„Wir hoffen sehr, dass die Fans nicht so lange auf den ersten Seawolves-Sieg warten müssen. Am besten ist es, wir schaffen das gleich zum Start“, meint Jens Hakanowitz.