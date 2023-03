﻿Rostock Seawolves haben Klassenerhalt fast sicher: Bleibt Coach Held ein weiteres Jahr?

Die vor Saisonbeginn von Konkurrenten als sicherer Absteiger gehandelten Rostock Seawolves haben den Klassenerhalt so gut wie sicher. Jetzt stellt der Aufstiegsklub die Weichen für die Bundesliga-Saison 23/24 – in der Trainerfrage und beim Spielerkader. Eines ist dabei sicher: Auf ihre Fans können sich die Seawolves verlassen.

Seawolves-Trainer Christian Held (r.) und seine drei wichtigsten Neuzugänge. Selom Mawugbe, Derrick Alston Jr. und JeQuan Lewis (v. l.) haben in der BBL schnell Fußgefasst und großen Anteil am Erfolg des Aufsteigerteams aus Rostock.

Rostock. Schon vergessen? Bei einer Umfrage unter allen Trainern der Basketball-Bundesliga waren sich (fast) alle einig: Die Rostock Seawolves werden am Ende der Saison 2022/23 bestimmt absteigen. Es war eine klare Fehleinschätzung. Die Mannschaft von Trainer Christian Held hatte mit dem Abstiegskampf nie etwas zu tun. Die Prognose lautet: Bewahren die Seawolves in den restlichen elf Ligaspielen ihre Tugenden – Team- und Kampfgeist, Geschlossenheit und Nervenstärke – haben sie eine realistische Chance, es in die Play-offs zu schaffen. Den Klassenerhalt haben sie schon jetzt so gut wie im Sack. 

Elf Seawolves-Siege und zwölf Niederlagen sind eine beeindruckende Bilanz für den Liganeuling. Abstiegsnot würde allenfalls entstehen, wenn bei den Seawolves alles schief und bei der Konkurrenz alles perfekt laufen würde. Und das ist absolut unwahrscheinlich.

Der Vorsprung der Rostocker auf die drei Kellerkinder der Liga ist schon groß: Bayreuth kann nur drei Siege aus 22 Spielen vorweisen – Klassenerhalt fast ausgeschlossen. Frankfurt (5 Siege/18 Niederlagen) und Braunschweig (6/17) stehen zwar besser als das Ligaschlusslicht da, aber deutlich hinter den Rostockern, die sich noch Chancen auf das Erreichen der Play-offs, der Top-8-Teams machen dürfen. In den vergangenen Jahren waren dazu mindestens 15 und höchstens 20 Siege nötig. Der Weg ist noch weit, aber verlockend.

Angesichts des bislang Erreichten können die Seawolves-Chefs in jedem Fall schon jetzt für die kommende Saison planen. Dabei steht und fällt alles mit der Vertragsverlängerung von Christian Held.

Jens Hakanowitz ist schon seit Wochen dran am 34-Jährigen, der schon ein Konzept für das zweite Seawolves-Jahr in der BBL im Kopf hat. „Wir wollen seinen Vertrag verlängern“, hat Seawolves-Manager Hakanowitz klare Signale gesendet. Und Held hat signalisiert, sich eine weitere Saison an der Küste sehr gut vorstellen zu können. Nach OZ-Informationen soll der neue Einjahresvertrag in den kommenden Tagen unterzeichnet werden.

Vier Rostocker Profis haben Vertrag für die kommende Spielzeit

Erst nachdem die wichtigste Personalie geklärt ist, wird es um Spielerverträge gehen. Mit Jordan Roland, Tyler Nelson, Chris Carter und Stefan Ilzhöfer sind über das Saisonende hinaus vier Profis an den Klub gebunden.

Spannend ist, was aus JeQuan Lewis, Derrick Alston Jr. und Selom Mawugbe wird. Die drei Bundesliganeulinge haben allesamt gezündet und belegen in den Statistiken Plätze in der Spitzengruppe. Für die Seawolves ist das Segen und Fluch zugleich. Denn das Trio ist auf dem Radar der nationalen und internationalen Mitbewerber unübersehbar geworden. Ihre Marktwerte dürften deutlich gestiegen sein, woraus sich höhere Gehaltsvorstellungen ableiten lassen.

Das weiß auch Manager Hakanowitz. Seine Strategie: erst die Trainerfrage klären, dann mit dem Coach Etat- und Spielervertragsfragen für die Saison 2023/24 besprechen.

Besser als erwartet: Seawolves mit starken Zuschauerzahlen

Ganz sicher bauen können die Seawolves in den verbleibenden elf Spielen der Bundesliga-Hauptrunde auf die Unterstützung ihrer Fans: Bislang kamen durchschnittlich 4047 Anhänger zu den Heimspielen. Damit liegen die Ostseestädter, die mit einem Schnitt von 3200 Heimspielbesuchern kalkuliert hatten, auf Platz sieben in der Liga.

Basketball-Bundesliga: So sind Meisterrunde und Abstieg geregelt In der Basketball-Bundesliga spielen aktuell 18 Mannschaften. Nach Abschluss der Hauptrunde qualifizieren sich die besten acht Team für die Play-offs, die Meisterrunde der Saison. Der zu diesem Zeitpunkt an der Ligaspitze stehende Klub spielt gegen den Achten. Der Zweite gegen den Siebten usw. Regulär steigen die Mannschaften aus der BBL ab, die nach Abschluss der Hauptrunde auf den Plätzen 17 und 18 liegen. Es gab in der Vergangenheit auch Ausnahmen: So war im vergangenen Jahr Gießen der einzige Klub, der aus der BBL in die 2. Liga Pro A abstieg. Jena wollte zwar gern aufsteigen, schied aber im Halbfinale gegen Rostock aus. Seawolves-Finalgegner Tübingen hingegen hatte zwar sportlich den Aufstieg geschafft, wollte aber nicht aufsteigen. Und so waren die Seawolves das einzige Team, das sich sportlich für die BBL qualifiziert und eine Lizenz beantragt hatte. Glück für die Fraport Skyliners aus Frankfurt, die die Erstliga-Hauptrunde als Tabellenvorletzter beendet hatten. Die Hessen erhielten eine Wildcard, die sie mit 700 000 Euro teuer erkauften. Ob sich dieses Szenario in dieser Saison wiederholen könnte, ist ungewiss. Die Lizensierung potenzieller Aufsteiger aus der 2. Liga ist nicht abgeschlossen. Zugleich ist auch noch nicht klar, ob alle Vereine, die aktuell in der BBL aktiv sind, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die kommende Saison erfüllen. Aus Bayreuth und Göttingen ist bekannt, dass es wirtschaftlich nicht rosig aussieht. Ob alle 18 Erstligisten den BBL-Mindestetat in Höhe von drei Millionen Euro zusammenbekommen, bleibt abzuwarten.

Mit den Spielen beim FC Bayern und Alba Berlin stehen noch zwei Auswärtshöhepunkte bevor. Das Duell gegen den amtierenden deutschen Meister wird in die Klubgeschichte eingehen. Die Seawolves haben für den 23. April bei der Bahn einen Sonderzug bestellt. 980 Fans werden im Zug sitzen und zum Spiel in die Mercedes-Benz-Arena nach Berlin reisen. Die Nachfrage war so groß, dass Klubchef Andre Jürgens den Zug von fünf auf sieben Waggons verlängern ließ. Die Rostocker rechnen damit, dass zudem 500 Anhänger individuell zum Spiel fahren. In jedem Fall wird bei der Tour der Seawolves-Fanrekord bei Auswärtsfahrten fallen. Ob auch der BBL-Rekord fällt, der bei 1800 Fans liegt, bleibt abzuwarten.