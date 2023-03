Die vor Saisonbeginn von Konkurrenten als sicherer Absteiger gehandelten Rostock Seawolves haben den Klassenerhalt so gut wie sicher. Jetzt stellt der Aufstiegsklub die Weichen für die Bundesliga-Saison 23/24 – in der Trainerfrage und beim Spielerkader. Eines ist dabei sicher: Auf ihre Fans können sich die Seawolves verlassen.

Rostock. Schon vergessen? Bei einer Umfrage unter allen Trainern der Basketball-Bundesliga waren sich (fast) alle einig: Die Rostock Seawolves werden am Ende der Saison 2022/23 bestimmt absteigen. Es war eine klare Fehleinschätzung. Die Mannschaft von Trainer Christian Held hatte mit dem Abstiegskampf nie etwas zu tun. Die Prognose lautet: Bewahren die Seawolves in den restlichen elf Ligaspielen ihre Tugenden – Team- und Kampfgeist, Geschlossenheit und Nervenstärke – haben sie eine realistische Chance, es in die Play-offs zu schaffen. Den Klassenerhalt haben sie schon jetzt so gut wie im Sack.