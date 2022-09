Rostock. Verloren, aber dennoch phasenweise begeistert: Die Rostock Seawolves haben am Sonntag bei einem Test gegen die Hamburg Towers mit 98:108 (53:45, 87:87) nach Verlängerung verloren. Die Gastgeber hatten starke Phasen. Neuzugang Derrick Alston Jr. war mit 33 Punkten bester Scorer der Gastgeber. Sein Team habe viele Dinge gut gemacht. „Aber auch Fehler, die wehgetan haben“, sagte Cheftrainer Christian Held nach dem Duell mit den Hamburgern.

Towers zeigen Niveau der neuen Liga für Rostock

Die Towers, die die vergangene BBL-Saison als Siebter beendet hatten, stehen für das Niveau, auf das sich der Aufsteiger von der Ostsee in der bevorstehenden Saison einstellen muss. Beim Rostocker Gegner fehlten mit Jonas Wohlfarth-Bottermann und Ziga Samar zwei wichtige Akteure. Der Deutsche und der Slowene sind bei der Basketball-Europameisterschaft im Einsatz.

Das letzte Testspiel der Seawolves: Die finalen Spielminuten In der Rostocker Stadthalle kämpfen die Seawolves gegen die Hamburg Towers.

2287 Zuschauer waren in die Rostocker Stadthalle gekommen, um den ersten und einzigen Auftritt der Seawolves während der Saisonvorbereitung zu erleben. „Das ist für uns alle der lang ersehnte Moment“, begrüßte Klubchef André Jürgens die Fans in der Wolfshöhle, der den Zuschauern die Spieler beim ersten Auftritt etwas ausführlicher vorstellte.

Die Rostock Seawolves machten richtig Laune

Wie die Seawolves loslegten, machte richtig gute Laune und Lust auf mehr: Mit einem Distanzwurf besorgte Derrick Alston Jr. die ersten drei Zähler. Er war neben Selom Mawugbe und JeQuan Lewis einer von drei Neuzugängen, die Headcoach Held in seiner Startformation aufbot.

Die Gastgeber präsentierten sich in guter Frühform, agierten clever und treffsicher und führten nach dem ersten Viertel mit 24:18. Und sie machten in den zweiten zehn Minuten da weiter, wo sie begonnen hatten: Mit einem Dreier eröffnete Sid-Marlon Theis den zweiten Abschnitt. Gabriel de Oliveira schraubte mit vier Treffern von der Freiwurflinie den Vorsprung auf 33:18. Und obwohl den Seawolves ihre Treffsicherheit ein bisschen abhandenkam, behielten sie bis zur Halbzeitsirene beim 52:45 ein kleines Polster. Alston Jr. hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon starke 18 Punkte für sein neues Team erzielt.

Auch wenn es „nur“ ein Testspiel war: Beide Teams wollten den Erfolg für sich. Im umkämpften dritten Viertel eroberten sich die Hamburger die Führung (61:59) zurück. Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Rostocker mit 63:70 zurück. Dass es nach Ablauf der regulären Spielzeit 87:87 stand, ging es in die Verlängerung, in der die Hamburger den längeren Atem hatten.

„Es war trotzdem ein guter Test“

„Schade, wir hätten gern gewonnen. Aber es war trotzdem ein guter Test, aus dem wir viel mitnehmen können“, meinte Seawolves-Routinier Till Gloger. Man habe gemerkt, dass in der neuen Liga auch eine andere Physis gefragt sei, fügte er hinzu.

Nach dem Seawolves-Spiel: Interviews mit Trainer Ralph Held und Marcel Fabig In der Rostocker Stadthalle kämpfen die Seawolves gegen die Hamburg Towers.

„Mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Die Neuzugänge haben sich als echte Verstärkungen präsentiert“, meinte Seawolves-Fan Marcel Fabig, der mit seiner Frau und seiner Tochter zu Gast war – und der wiederkommen wird.

Bis die Bundesliga-Saison für die Seawolves in vier Wochen am 9. Oktober mit dem Heimspiel gegen ratiopharm Ulm startet, sind weitere fünf Testspiele geplant. Die Generalprobe gibt es am 25. September (15 Uhr). Dann reisen die Rostocker nach Oranienburg, wo sie auf das Bundesliga-Spitzenteam von ALBA Berlin treffen werden. Das Duell gegen den amtierenden deutschen Meister findet in der MBS Arena statt.