Die Rostock Seawolves und ihr Sponsor Ospa haben 70 Kindern ein besonderes Erlebnis beschert. Die Mädchen und Jungen erlebten das erste Testspiel der Wölfe gratis und als einzige Gäste.

Rövershagen. Das in der Europaschule in Rövershagen am Sonnabend was los war, konnte man schon aus Hunderten Metern Entfernung hören. In der Sporthalle der Schule bestritt das Bundesliga-Team der Rostock Seawolves sein erstes Testspiel gegen die Braves aus Berlin.