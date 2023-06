Rostock Seawolves: Nawrocki verlässt Bundesligisten nach einer Saison

Rostock. Dennis Nawrocki wird die Rostock Seawolves nach nur einem Jahr wieder verlassen. Der Klub gab am Mittwoch (7. Juni) bekannt, dass der Vertrag mit dem 30-Jährigen nicht verlängert wird.

In der neuen Spielzeit wird der gebürtige Braunschweiger eine neue Herausforderung in der 2. Basketball Bundesliga ProA annehmen, informierten die Seawolves.

„Es war eine atemberaubende Saison in Rostocks erstem Jahr in der BBL. Ich bin sehr dankbar dafür, ein Teil davon gewesen zu sein”, wird Nawrocki zitiert. „Mein Riesendank geht an die Fans, die mit zu den besten der Liga gehören und auch an die Verantwortlichen am Standort”, fügte der Guard hinzu.

Nawrocki zeigte gegen Heidelberg beste Saisonleistung

Nawrocki kam im Sommer 2022 nach Rostock. Er bestritt 18 Bundesliga-Spiele, in denen er im Schnitt 8:40 Minuten zum Einsatz kam, 1,8 Punkte und 1,3 Rebounds beisteuerte. Seine beste Saisonleistung zeigte Nawrocki im November im Spiel gegen Heidelberg, das die Wölfe mit 84:91 verloren. Im Heimspiel erkämpfte er sieben Punkte und vier Rebounds.

Der erfahrene Spieler war nach dem Aufstieg der Rostocker im Sommer 2022 vom damaligen Bundesliga-Absteiger Gießen an die Ostsee gewechselt. Er konnte im Team von Trainer Christian Held nicht die Rolle übernehmen, die er sich selbst gewünscht hatte. Das lag auch daran, dass er häufig verletzt war.

