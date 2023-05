﻿Rostock Seawolves: So viel sollen nächste Saison die Tickets kosten

Rostock. Die Rostock Seawolves starten am 12. Juni mit dem Vorverkauf ihrer Saison-Dauerkarten für die Spielzeit 2023/24 in der Basketball-Bundesliga. „Wir haben lange überlegt und uns am Ende entschieden, die Ticket-Preise nicht zu erhöhen“, sagt Klubchef André Jürgens.

Die preiswerteste Saisonkarte für einen Stehplatz in der Rostocker Stadthalle wird 204 Euro kosten. Die weiteren gestaffelten Tarife – je besser die Sicht aufs Spielfeld, desto höher der Preis – betragen 272 (Kategorie IV), 374 (III), 459 (II) und 544 Euro in Kategorie I. Im Preis enthalten ist der Eintritt zu allen 17 Bundesliga-Heimspielen. Für die 1300 Anhänger, die schon in der vergangenen Saison eine Dauerkarte besaßen, besteht bis zum 26. Juni ein Vorkaufsrecht.

Rostocker Stadthalle: Im Schnitt kamen 4000 Zuschauer

Im Einzelverkauf bleibt fast alles beim Alten. Das günstigste Ticket im Seawolves-Fanblock ist für zwölf Euro zu haben (ermäßigt zehn). Die teuerste Tageskarte für den Sitzplatzbereich wird 36 Euro kosten. „Wir hatten schon im vergangenen Jahr nach unserem Aufstieg die Preise angepasst“, nennt Jürgens einen der Gründe, warum nicht erneut erhöht werden sollte.

Nach dem letzten Heimspiel der abgelaufenen Basketball-Bundesliga-Saison bedankten sich die Fans in der Rostocker Stadthalle beim Seawolves-Team. © Quelle: Gunnar Rosenow

Nicht nur das Team hatte mit dem vorzeitigen ungefährdeten Klassenerhalt die Ziele deutlich übertroffen. Auch die Fans hatten großen Anteil am sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg nach dem BBL-Aufstieg: Der Klub hatte mit durchschnittlich 3500 Zuschauern pro Heimspiel gerechnet, 4000 waren gekommen.

Für Top-Spiele der Seawolves wird Aufschlag fällig

Teilweise war es aufgrund hoher Nachfrage schwer bis unmöglich, Karten zu bekommen. Für die Heimspiele gegen Alba Berlin und Bayern München hätten die Seawolves die Stadthalle mehrfach füllen können. Deren Kapazität liegt bei 4550 Plätzen. In der kommenden Saison wird für die beiden Duelle ein Top-Spiel-Aufschlag fällig, der fünf Euro beträgt. Für Dauerkarten-Inhaber ändert sich dadurch nichts. „Für Spiele mit Derby-Charakter, beispielsweise für das gegen Chemnitz, wird es einen Aufschlag von zwei Euro geben“, informiert Jürgens.

Tickets für mögliche Heimspiele im BBL-Pokal sowie im FIBA-Europe-Cup, für den die Rostocker als Tabellen-Neunter der Saison startberechtigt sind, werden ausschließlich im Einzelverkauf zu haben sein, Dauerkartenbesitzer haben das erste Zugriffsrecht.

Basketball-Saison beginnt am 23. September im Pokal

Die Basketball-Saison startet am 23. September mit dem nationalen Pokalwettbewerb. Gegen wen und wo die Seawolves antreten werden, steht noch nicht fest. Die Mannschaft wird sich ab 14. August auf die Saison vorbereiten und aller Voraussicht nach wieder in ein Trainingslager gehen. „Wir sind gerade dabei, die Möglichkeiten zu checken. Wir tendieren in Richtung Litauen“, sagt Seawolves-Vorstand Jens Hakanowitz. Schon im vergangenen Jahr hatte sich Trainer Christian Held mit seiner Mannschaft im litauischen Birstonas vorbereitet und dort mehrere Testspiele bestritten.

Klar ist, dass die Wölfe eines ihrer Vorbereitungsspiele in Rövershagen am Rostocker Stadtrand austragen werden. Die Gemeinde hatte sich das Austragungsrecht mit dem Sieg bei der Städte-Challenge verdient. Gegner, Termin und genauer Austragungsort stehen noch nicht fest.

OZ