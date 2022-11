﻿Rostock Seawolves: Reicht das Niveau für die Basketball-Bundesliga?

Rostock. Knapp ein Viertel der Saison in der Basketball-Bundesliga haben die Rostock Seawolves absolviert. Die OZ analysiert die Leistungen des Liga-Neulings, erklärt, was gut gelaufen ist und wo Schwächen liegen, und zieht Schlussfolgerungen für die weitere Spielzeit.

Wie liefen die ersten Monate für den Aufsteiger Rostock Seawolves?

Gemessen an der Erwartungen der Seawolves, die den Verbleib in der 1. Bundesliga als Ziel deklariert haben, und der Fans, ist der Start alles in allem überdurchschnittlich erfreulich verlaufen. Statt des vor Saisonbeginn erwarteten Abstiegskampfes vom ersten Spieltag an, haben die Rostocker mit vier Siegen in Folge zunächst die Tabellenspitze aufgemischt und sich Luft verschafft. Dass es nach dem überragenden Auftakt vier Niederlagen in Folge setzte, ist eine schmerzhafte Tatsache.

Sie kamen vor Saisonbeginn als Neuzugänge zu den Rostock Seawolves: Dennis Nawrocki, Selom Mawugbe, JeQuan Lewis und Derrick Alston Jr. (v. l.). © Quelle: Gunnar Rosenow

Sind die Seawolves in der Liga wettbewerbsfähig?

Ein ganz klares Ja! In drei der vier Spiele, in denen sie unterlagen, wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Lediglich im Heimspiel gegen Alba Berlin war ein Klassenunterschied deutlich erkennbar und ein Sieg der Wölfe absolut unrealistisch.

Wo liegen die Stärken der Seawolves?

Der Aufsteiger punktet zuallererst mit seiner – auch von außen erkennbaren – mannschaftlichen Geschlossenheit. Darüber hinaus hat Neuzugang Derrick Alston Jr. sofort eingeschlagen. Der US-Amerikaner, der seine erste Saison in Europa spielt, ist bislang punktbester Liga-Schütze. JeQuan Lewis besticht als Vorlagengeber und steht mit 9,3 Assists an der Liga-Spitze. Mit durchschnittlich mehr als sechs Rebounds pro Spiel hat sich Nijal Pearson in dieser Rubrik als achtbester Spieler hervorgetan.

Was sind die Schwachpunkte im Spiel?

Die Offensiv-Rebounds, die Rückeroberung von Bällen bei eigenen Angriffen, ist das größte Manko. Im Vergleich mit allen anderen Bundesligisten sind in dieser Statistik nur die Göttinger schlechter.

Viel Luft nach oben ist zugleich bei den Defensiv-Rebounds. Das kann besser werden, zumal die Seawolves nicht nur mit Selom Mawugbe unterm Korb Spieler mit guten Anlagen aufbieten können.

Sind Ausfälle von Leistungsträgern bei den Rostockern kompensierbar?

Lewis (durchschnittliche Spielzeit 28:46 Minuten), Mawubge (21:30), Jordan Roland (21:07), Tyler Nelson (26:46), Alston Jr. (29:25) und Pearson (31:54) sind die Dauerbrenner, die in den bisherigen acht Bundesliga-Auftritten am meisten eingesetzt wurden. Bei den Niederlagen gegen Würzburg (87:97) fehlten Nelson und Pearson. Gegen Heidelberg (84:91) waren Top-Scorer Alston Jr., der zuvor pro Spiel durchschnittlich 21,4 Punkte zum Teamergebnis beisteuerte, sowie abermals Pearson nicht einsatzfähig.

Auch wenn die Seawolves am Ende in beiden Duellen unterlagen, so erschien ein Sieg trotz der Ausfälle von Leistungsträgern stets realistisch. Das zeigt, dass das Team breit aufgestellt ist und von der Bank Qualität kommt. Das heißt aber auch, dass es schwer für die Seawolves sein wird, über längere Phasen den Ausfall eines oder mehrerer Spitzenkräfte zu kompensieren und ersatzgeschwächt Siege holen zu können.

Wie nehmen die Zuschauer die Seawolves in der 1. Liga an?

Der Boom, der sich im Sommer beim und nach dem Aufstieg zeigte, hält an. Zu den bislang fünf Heimspielen strömten 20 180 Zuschauer in die „Wolfshöhle“. Das sind im Schnitt 4036.

Das Duell gegen Berlin war mit 4726 Zuschauern ausverkauft. Die Seawolves hätten die Halle mehrfach füllen können, so groß war die Nachfrage. Nie zuvor waren in MV so viele Menschen zu einem Basketballspiel gekommen. Und auch nach drei Niederlagen in Serie kamen gegen einen weniger namhaften Gegner wie Heidelberg ebenfalls mehr als 4000 Leute, um die Seawolves anzufeuern.

Der Funke springt über: Zu den bislang fünf Heimspielen der Wölfe kamen im Durchschnitt mehr als 4000 Zuschauer in die Rostocker Stadthalle. © Quelle: Gunnar Rosenow

Welche Rolle spielen die Nachwuchsspieler Roy Krupnikas und Svante Schmundt im Bundesliga-Team?

Wenngleich sie häufig auf der Bank sitzen – in den Liga-Duellen spielen die Jungs, die aus der eigenen Jugendabteilung kommen, keine Rolle. Der 16-jährige Krupnikas kam bislang auf insgesamt 39 Sekunden Spielzeit. Trainer Held brachte ihn beim Duell mit Ulm für die Schlussphase des 1. Viertels, als die Rostocker mit 18:12 in Führung lagen. Schmundt (21) wartet noch auf sein Erstliga-Debüt.

Die Rookies werden sich gedulden müssen. Das ist verständlich und vernünftig: Held darf keine Risiken eingehen. Solange in einzelnen Ligaspielen Erfolge seiner Mannschaft nicht unumstößlich sind oder der Klassenerhalt endgültig gesichert ist, verbietet es sich, zu experimentieren.

Reicht die Qualität, um das Saisonziel zu erreichen?

Der Saisonstart und die Analyse aller Facetten der bisherigen Spiele stimmen optimistisch. Die Seawolves belegen in fast allen relevanten Statistiken mindestens Mittelfeldplätze. Wenn sie dieses Niveau halten, die Geschlossenheit wahren, von Ausfällen verschont und auf ihr Ziel fokussiert bleiben, schaffen sie den Klassenerhalt.