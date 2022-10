﻿Seawolves reisen mit dem Zug zum nächsten Auswärtsspiel nach Göttingen

Gegnerportrait: BG Göttingen

Basketball hat am Standort Göttingen Tradition. In der 80er Jahren gehörte der ASC Göttingen zu den besten Teams Deutschlands, wurde 1980 und 1983 Deutscher Meister, holte 1984 das Double aus Meisterschaft und Pokal und ein Jahr später nochmal den Pokal. Doch damit hat die BG Göttingen wenig gemein. Als ausgegliederte GmbH des Stammvereins, der zusätzlich noch die 74 als Gründungsjahr im Namen führt, existiert sie seit 2007 – damals stieg die Basketballgemeinschaft erstmals in die BBL auf. Fünf Jahre später ging es wieder in die zweite Liga. Zwischendurch nahmen die Göttinger mehrmals an den Playoffs teil und qualifizierten sich fürs internationale Geschäft. Höhepunkt: Der Sieg im mittlerweile eingestellten FIBA EuroChallenge Cup 2010, dem seinerzeit drittwichtigsten europäischen Wettbewerb. Seit 2014 ist Göttingen zurück in der Bundesliga und war in den zurückliegenden Jahren mal näher, mal weniger nah an den Playoffs. Zuletzt gab es wieder eine aufsteigende Tendenz, in der letzten Saison wurde das Team Zehnter, verpasste die Meisterrunde um zwei Siege. Für die laufende Spielzeit hat der belgische Coach Roel Moors erneut den Kampf um die Playoffs ausgerufen.