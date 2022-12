Nach Tod von Pearsons Bruder: „Unser Herzschlag ist zurück“

Nijal Pearson ist zurück in Rostock. Seine Mutter war bei der emotionalen Rückkehr ihres letzten verbliebenen Sohnes in der Halle dabei.

Rostock. Es hätte ihm keiner verübelt, wenn er einfach in Amerika geblieben wäre. Nachdem vor ziemlich genau vier Wochen sein Bruder Elijah gestorben war, brach für Nijal Pearson eine Welt zusammen. Bereits zum zweiten Mal in seinem Leben, denn vor zwölfeinhalb Jahren war mit Nicholas der Älteste der drei Brüder aus dem Leben geschieden. Ein Tattoo an seinem Hals erinnert den Mann aus Texas daran.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„In der Nacht vor dem Spiel gegen Würzburg hat mich Nijal völlig aufgelöst angerufen“, berichtet Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter der Rostock Seawolves, mit etwas Abstand von den Ereignissen. Der Verein habe sich gekümmert, damit Pearson so schnell wie möglich in die USA komme, um seine Mutter und die vier hinterbliebenen Kinder seines Bruders zu sehen. „Lange war nicht klar, ob er zu uns zurückkommt“, so Hakanowitz. Den Basketball in die Ecke legen, einen neuen Job suchen, bei der Familie im texanischen Beaumont bleiben – alles schien für eine Weile realistischer, als im kalten und fernen Rostock wieder Körbe zu werfen.

Rückkehr nach Rostock war lange offen

Die Seawolves mussten sich auf dieses Szenario vorbereiten, verpflichteten mit Elias Valtonen einen Spieler, der als Ersatz für Pearson vorgesehen war, nun aber eine wichtige Ergänzung des schmalen Kaders ist, bestätigte Hakanowitz. "Denn fast zeitgleich kam von Nijal das Zeichen, doch zu uns zurückkommen zu wollen." Die Wölfe hatten dem 25-Jährigen einen Vorschlag gemacht: Er könne seine Familie mit nach Rostock bringen. Das überzeugte Pearson offenbar. Als er in der vergangenen Woche aus dem Flugzeug stieg, war seine Mutter dabei. "Sie ist erstmal mit einem Touristenvisum hier", sagte Hakanowitz. Mittelfristig bleibt sie in Rostock und wohnt mit ihrem Sohn in einer Dreiraumwohnung in der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Pearson ist das Balsam auf die geschundene Seele. "Meine Mum ist hier und hilft mir mit meinen Höhen und Tiefen. Wenn ich nach Hause komme, ist sie für mich da", sagte er am Sonntag am Mikrofon von Magenta Sport nach dem Spiel der Seawolves gegen die Hamburg Towers, Pearsons Comeback nach drei verpassten Matches. Direkt nach Abpfiff hatten sich beide tränenreich in den Armen gelegen.

Pearson sendet Grüße an verstorbenen Bruder: „Habe für dich gespielt“

Pearson beschrieb im Interview seine Gefühlswelt. „Ich habe für dich gespielt“, sagte er und schickte eine Botschaft an Elijah in den Himmel: „Ruhe in Frieden.“ Basketballspielen, habe er festgestellt, „ist wie ein Blackout. Für zwei, drei Stunden muss ich nicht an das denken, was in der echten Welt passiert. Ich komme einfach her und mache meinen Job.“ Es sei schwer, aber er wolle weiterkämpfen.

Wie wertvoll sein Kampf für die Seawolves ist, wurde gegen Hamburg deutlich. Nach einem Fehlpass beim ersten Angriff – „Ich war ein wenig eingerostet“ – stabilisierte sich Pearson und stellte mit 15 Punkten seine Saisonbestmarke ein. Sechs dieser Punkte erzielte er in der heiß umkämpften Schlussphase nervenstark von der Dreierlinie – an einem Tag, an dem bei den Wölfen aus der Distanz ansonsten nicht viel zusammenlief.

Hakanowitz: „Nijal ist die DNA der Mannschaft“

Weiterhin gehen auf das Konto des Allrounders neun Defensivrebounds. Coach Christian Held empfindet die als wesentlicher als die Arbeit auf der anderen Seite des Feldes. „Er bringt uns die Stopps, wenn es wirklich darauf ankommt.“ Und: „Nijal ist unglaublich wichtig für uns mit dem, was er auch abseits des Feldes ins Team bringt. Mit seinem Leadership“, so Held über seinen stellvertretenden Kapitän. Manager Hakanowitz wählte andere Worte, sagte aber im Prinzip das Gleiche: „Nijal stellt für uns die DNA der Mannschaft dar. Er ist mit Abstand der von allen am meisten respektierte Spieler im Team.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostocks Topscorer Derrick Alston Jr. überlegte kurz, als er nach dem entscheidenden Unterschied zwischen Sieg und Niederlage gegen Hamburg gefragt wurde. Er hielt inne, sagte dann: „Ehrlicherweise war es Nijals Rückkehr. Jedes Team hat einen Herzschlag, einen Schrittmacher. Unserer hatte uns zuletzt ein paar Spiele gefehlt. Es war anders ohne ihn. Jetzt haben wir wieder einen Rhythmus. Es ist gut, dass der Kapitän wieder zurück ist.“