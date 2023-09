﻿Rostock Seawolves: So lief die Pokalschlacht bei Rasta Vechta

Vechta. .Die Rostock Seawolves sind aus dem BBL-Pokal ausgeschieden. In einem spannenden und mitreißenden Pokalduell unterlag der Basketball-Erstligist am Sonnabend in der ersten Runde bei Rasta Vechta mit 76:84 (20:24, 19:18, 21:15, 22:21). „Das tut weh. Ich bin mit der Art, wie wir verteidigt haben, nicht zufrieden“, haderte Coach Christian Held. Mit ausschlaggebend war die schlechte Freiwurfquote seines Teams, die bei nur 45 Prozent lag.

Eine Woche vor dem Start der Bundesliga-Saison war die Stimmung vor und beim Pokal-Duell fantastisch: 3048 Zuschauer waren in den Rasta Dome geströmt – nicht mal 100 Plätze blieben unbesetzt. Mehr als 50 Seawolves-Fans hatten sich mit einem Charter-Bus auf den Weg gemacht. Sie alle hofften auf den Einzug ins Achtelfinale und ein Heimspiel am 16. Oktober gegen Göttingen.

Seawolves-Fans beim BBL-Pokal-Duell gegen Rasta Vechta. © Quelle: Christian Lüsch

Allerdings hatte Sportchef Jens Hakanowitz schon vor dem Tip Off zu hoch fliegenden Erwartungen gedämpft. Das Rasta Team werde sich als ein „ganz hartes Brett“ erweisen, war er überzeugt. Er sollte Recht behalten.

Vechta war starker und euphorischer Gegner

Die Rasta-Jungs machten es den Rostockern von Beginn schwer. Die Wölfe deckten die euphorischen Aufsteiger zwar eng und lauerten darauf, Pässe der Gastgeber abzufangen. Dennoch lagen die Gäste nach den ersten zehn Minuten mit vier Zählern hinten.

Im zweiten Abschnitt besorgte Eric Lockett die zwischenzeitliche 27:26-Führung der Seawolves. Binnen weniger Minuten wechselte die Führung zehn Mal. Es war eine packende Pokalschlacht zweier bis zur Pause ebenbürtiger Kontrahenten.

Den besseren Start nach der Pause legten die Vechtaer hin. Bei drei Angriffen blieben die Seawolves ohne Punkte. Rasta drehte auf und machte binnen zwei Minuten sieben Punkte. Der 39:49-Rückstand erzeugte Druck auf das Team von der Ostsee. Es war nun ein wildes Hin und Her. Mike Smith dämpfte die Stimmung im Vechtaer Tollhaus mit seinem Dreier zum 51:56. Die Rostocker hätten weiter Boden gut machen können, ließen aber etliche Möglichkeiten – insbesondere von der Freiwurflinie - ungenutzt.

Rostocker Zwischenhoch hielt nicht an

Beim Spielstand von 54:63 aus Rostocker Sicht begann der Schlussabschnitt. Die Wölfe zeigten Biss, verteidigten nun leidenschaftlich und verkürzten. Beim 65:66, das Tyler Nelson mit einem Dreier besorgte, waren sie wieder voll im Geschäft. Der US-Amerikaner hatte in den ersten drei Vierteln vier Punkte besorgt. Im vierten legte er neun nach. Doch das Zwischenhoch hielt nicht. Vor allem von der Freiwurf-Linie ließen die Rostocker weiter viel zu viel liegen. In der Summe waren neun Treffer bei 20 Versuchen zu wenig, um den heißen Aufsteiger aus dem Pokal zu werfen.

Seawolves spielen am Freitag und Sonntag in der Liga

Am kommenden Freitag (29. September) treten die Seawolves in Crailsheim zum ersten Bundesliga-Auswärtsspiel an. Schon zwei Tage später präsentieren sich die Rostocker ihren Fans beim Heimspiel gegen Heidelberg (Sonntag, 18.30 Uhr).

Rasta Vechta: van Slooten, Diallo 4, Ferner 6, Kuhse 26, Grünloh 6, Williams 8, Aminu 2, Iwundu 14, Flanigan 3, Reaves 15, Bayram n.e., Jänen n..e.

Rostock Seawolves: Nelson 13, Carter 3, Aidennojie n.e., Goodwin 8, Smith 13, Lockett 10, Amaize 5, Gloger 2, Theis, Bradley 8, Alston Jr. 14, Drews n.e.

OZ