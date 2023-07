﻿Rostock Seawolves: Flieger mit Coach und deutschen Junioren muss umkehren

Frankfurt am Main/Rostock. Schreckmoment für Basketball-Trainer Christian Held und die deutsche U-18-Nationalmannschaft. Das Team wollte am Donnerstagnachmittag (6. Juli) vom Flughafen Frankfurt am Main aus nach Belgrad fliegen. Dort bestreitet die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) zwei Testspiele gegen Serbien, die der Vorbereitung auf die Europameisterschaft dienen.

„14 Minuten nachdem wir losgeflogen waren, kam die Durchsage, dass wir wegen technischer Probleme nach Frankfurt zurückkehren“, berichtete Christian Held, der am Donnerstag 35 Jahre alt geworden ist. Held, der Trainer von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves ist, betreut in diesem Sommer die Junioren des DBB. Nachdem eine neue Maschine gefunden war, machte sich die Mannschaft am Abend auf den Weg. Mit dabei waren auch Seawolves-Talent Roy Krupnikas sowie Tom Schmidt, der sowohl bei den Seawolves als auch beim U-18-Team Helds Assistent ist.

Die Junioren starten am 22. Juli ins EM-Turnier. Gruppengegner der deutschen Mannschaft sind Polen, die Türkei und Kroatien.

Am Donnerstag gab der Basketball-Bundesligist die Verpflichtung von Eric Lockett bekannt. Der 27-jährige US-Amerikaner unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag für die Saison 2023/24.

„Ich habe hohe Erwartungen an mich und den Verein. Wir wollen daran anknüpfen, wo der Klub letzte Saison aufgehört hat“, wird der 1,96 Meter große Flügelspieler in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Kommt als Vizemeister aus Tschechien zu den Seawolves nach Rostock: Eric Lockett. © Quelle: IMAGO/Michal Kamaryt

Nach seiner College-Zeit, in der er unter anderem für die North Carola State University spielte, startete Lockett seine Profikarriere in Katar. Im Februar 2020 wechselte er nach England zu den Bristol Flyers. Es folgten je eine Saison in Griechenland bei Aris Thessaloniki sowie in Tschechien bei CEZ Nymburk. Der Klub erreichte in der vergangenen Saison das Halbfinale der Meisterschaft und unterlag erst im siebten Spiel. In insgesamt 47 Ligaspielen kam Lockett in Tschechien auf 12,3 Zähler, 6,2 Rebounds und 2,9 Assists. Er bringt Champions-League-Erfahrung aus sechs Einsätzen mit.

„Mit Eric Lockett haben wir einen defensivstarken und vielseitigen Flügelspieler verpflichtet, der mehrere Positionen spielen kann. Dadurch erhoffen wir uns mehr Tiefe und Variabilität im Kader”, sagt Sportvorstand Jens Hakanowitz.

OZ