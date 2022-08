Der Rostocker Basketball-Bundesligist setzt weiter auf Stefan Ilzhöfer, der seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat. Der Small Forward ist der elfte Spieler, mit dem der Aufsteiger in die neue BBL-Saison gehen wird. Für Seawolves-Coach Christian Held ist er „unglaublich wichtig“.

Rostock. Stefan Ilzhöfer geht auch in Zukunft für Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves auf Punktejagd. Das gab der BBL-Aufsteiger am Montag bekannt. Er bedanke sich nach „guten Gesprächen“ mit Coach Christian Held und dem Klubmanagement für das Vertrauen, „weitere zwei Jahre das Seawolves-Trikot tragen zu dürfen”, sagte Ilzhöfer.

„Der Verein und das Umfeld liegen mir sehr am Herzen. Ich fühle mich wohl in Rostock, und es ist großartig, das Seawolves-Projekt mit entwickeln zu können und ein Teil davon zu sein“, wird der 27-Jährige in einer Klubmitteilung zitiert.