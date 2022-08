Selom Mawugbe war schon dicht dran an der NBA – der Top-Basketball-Liga der Welt. Trotz finanziell besserer Angebote entschied er sich, zum Bundesligaaufsteiger nach Rostock zu kommen. Dafür überließen die Seawolves und ihr Coach Christian Held nichts dem Zufall.

Rostock. Auf seinem Radar hatte Christian Held den Amerikaner schon seit Monaten. „Ich habe ihn aus der Ferne beobachtet, irgendwann seinen Agenten kontaktiert und ihn dann persönlich angerufen“, berichtet der Trainer der Rostock Seawolves.

Im Juli ist Held dann nach Las Vegas geflogen. Am Rande der Summer League, einem Wettbewerb, bei dem sich talentierte Nachwuchsspieler präsentieren, traf er Selom Mawugbe dann in der Lobby eines Hotels. Nach dem persönlichen Gespräch und nur ein paar Stunden später war klar: Der 2,08 Meter große Spieler wird für Rostock in der Bundesliga auflaufen.