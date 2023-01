﻿65:78 – Seawolves bekommen von Bayern Grenzen aufgezeigt

Rostock. Das war deutlich: Die Rostock Seawolves haben ihr Heimspiel gegen den FC Bayern Basketball mit 65:78 (15:31, 15:22, 15:18, 20: 7) verloren. „Es gibt wichtige Spiele, und es gibt diese Spiele“, schätzte André Jürgens ein. Der Chef des Rostocker Basketball-Bundesligisten gestand den Riesen-Unterschied ein und gratulierte am Dienstagabend den Gästen zum verdienten Sieg. „Die Bayern haben klar dominiert. Sie haben eine unglaubliche Qualität“, gestand Trainer Christian Held ein.

Schweigeminute für verstorbenen Seawolves-Aufsichtsrat

Vor dem Spiel hatten die Teams und die 4688 Zuschauer in der bis unters Dach gefüllten Rostocker Stadthalle in einer Schweigeminute Seawolves-Gründungsmitglied Jörg Hildebrandt gedacht. Das Aufsichtsratsmitglied des Bundesliga-Aufsteigers war einen Tag vor Silvester an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Er war nur 59 Jahre alt geworden.

Schon vor Beginn war klar: die Aufgabe gegen den Vizemeister von der Isar würde hammerhart werden. Denn bei den Bayern ist alles drei Nummern größer als an der Ostsee – Etat, Kader, Staff.

Nur die Unterstützung der Fans war für die Seawolves deutlich größer. Die Bayern, die am Alten Markt in Rostock für zwei Nächte untergekommen waren, hatten nur ein Dutzend eigener Fans mitgebracht. „Schöner Strand, schöne Stadt. Aber Geschenke gibt es dafür nicht“, hatte Heiner Götz aus München vor Spielbeginn angekündigt. Die längste Auswärtstour der Saison hatte sich der 56-Jährige mit einer Hafenrundfahrt versüßt.

Und die Mannschaft von Coach Andrea Trinchieri agierte von Beginn an souverän. Mit schnellen Angriffen und sicheren Würfen hatten die Big Reds die Gastgeber im Griff. Die Rostocker hatten es schwer, zum Abschluss zu kommen. Zudem haperte es von Beginn an an der Präzision. Nach den ersten zehn Minuten lagen die Wölfe schon mit 15:31 zurück.

Gäste erteilen in der ersten Halbzeit eine Lehrstunde

Die Lehrstunde nahm im zweiten Viertel ihren Lauf: Mit einem Distanzwurf schraubte Niklas Wimberg die Bayern-Führung beim 44:22 erstmals auf 20 Punkte hoch. Die Hoffnung von Seawolves Coach Held, sein Team würde besser standhalten können, als bei der 70:104-Heimniederlage gegen Meister Alba Berlin, erfüllte sich bis hierhin nicht. Gegen das Topteam lagen die Liga-Rookies zur Halbzeit „nur“ mit 36 Punkten zurück. Dafür war die Leistung des eigenes Teams, das bei Würfen aus dem Feld bei 28 Versuchen den Ball bis zur Pause lediglich acht mal im Korb versenkte, zu schwach.

Auffällig: Bei den Bayern punkteten sich bis zu diesem Zeitpunkt zehn Spieler. Bei den Seawolves sieben.

Zwar riss Derrick Alston Jr. die Fans im dritten Abschnitt mit seinem Dreier zum 36:61 und einem chicen Dunking zum 38:63 zu Jubelstürmen hin. Es waren aber nur ganz kurze Momente des Glücks. An der Tatsache, dass die Bayern in ganz anderen Sphären unterwegs waren, änderten diese kleinen kosmetischen Korrekturen nichts.

Statistik Rostock Seawolves: Lewis 5, Nelson 16, Carter 6, Alston 15, Valtonen 5, Ilzhöfer n.e., Roland n.e., Gloger 4, Theis 3, Mawugbe 2, Pearson 6, Nawrocki 3, Krupnikas. Bayern München: Weiler-Babb 5, Walden 8, Winston 14, Giffey 6, Hunter n.e., Bonga 9, Jaramaz 8, Sillah n.e., Zipser, Wimberg 8, Harris 5, Rubit 6, Gillespie 9.

Im Schlussviertel ließen die Bayern ein bisschen lockerer. Bei den Rostockern ging endlich das Konzept auf. Klubchef André Jürgens sprach zwei Minuten vor der Schlusssirene aus, was alle sahen: „Die Überraschung bleibt aus. Aber wir kämpfen weiter.“ Der erst 17-jährige Seawolves-Youngster Roy Krupnikas bekam in der letzten Minute eines einseitigen, aber trotzdem begeisternden Spektakels, noch Einsatzzeit. Die Fans standen zu diesem Zeitpunkt längst und spendeten beiden Teams einen Riesen-Applaus. Es war der emotionale Abschluss eines begeisternden Abends.

Seawolves am Freitag bei Tabellenführer Bonn gefordert

Die Bayern fliegen am Mittwoch von Rostock-Laage nach Hause und spielen am Donnerstag in der Euro-League gegen Panathinaikos Athen und Sonntag beim Liga-Kracher gegen Alba.

Die Seawolves müssen am Freitag wieder ran. Beim Auswärtsspiel gegen die Telekom Baskets in Bonn sind sie abermals krasser Außenseiter. „Wenn wir so agieren, wie gegen München in der zweiten Halbzeit, als wir nur 25 Punkte zugelassen haben, dann haben wir eine Chance“, meinte der Seawolves-Coach.