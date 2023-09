﻿Rostock Seawolves profitieren von WM-Titel für Basketballer: Ticketverkauf zog schon am Sonntag an

Rostock. André Jürgens musste am Sonntagnachmittag erst mal an die frische Luft. Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in Manila sensationell gegen Serbien gewonnen und sich den Weltmeistertitel gesichert hatte, schnappte sich der Klubchef der Rostock Seawolves seinen Sohn, setzte sich ins Auto und fuhr hupend los. Aus dem Fenster flatterte ein Deutschland-Schal – es war der wohl kleinste denkbare Autocorso in der Seawolves-Stadt.

„Ich habe drei Mal die Lange Straße umrundet und dabei gehupt“, erzählt der 46-Jährige euphorisch. Er habe den Eindruck gehabt, dass die Passanten seine Aktion einordnen konnten und gut fanden. „An so einem wunderbaren Tag muss man das einfach machen.“

Jürgens: Zweitschönstes Sportereignis meines Lebens

Für den Basketball-verrückten Rostocker war der WM-Triumph das zweitschönste sportliche Ereignis seines Lebens. „Da geht nur unser Aufstieg in die Basketball-Bundesliga drüber.“ Jürgens ist davon überzeugt, dass der Weltmeistertitel, den die DBB-Auswahl auf den Philippinen erkämpft hat, bis nach Mecklenburg-Vorpommern strahlen wird. „Wir haben schon am Sonntag im Ticket- und im Fanartikelverkauf Ausschläge nach oben registriert.“ In der Seawolves-Geschäftsstelle am Rostocker Warnowufer liefen am Montag alle Mitarbeiter mit besonders guter Laune und breitem Grinsen durch die Büros, berichtete der Chef.

Nach dem WM-Sieg drehte Seawolves-Chef Andrè Jürgens mit seinem Sohn Julius eine Ehrenrunde durchs Rostocker Zentrum. © Quelle: Jens Scholz

Für ihn sei der Siegeszug der Mannschaft von Bundestrainer Gordan Herbert, die bei der WM acht Siege in acht Spielen feierte, und dabei sogar den großen Titelanwärter USA bezwang, eine Cinderella-Story. „Sie ist so schön, weil niemand damit gerechnet hat, und deshalb ist sie besonders emotional.“

Basketball bleibe zwar eine Randsportart, aber eine, die sich in den vergangenen Jahren deutlich gemausert hat. Der Gewinn der EM-Bronzemedaille im vergangenen Jahr hat dem Aufschwung gut getan. Die WM-Sensation leitet die nächste Etappe ein. Am Sonntag erzielte die Live-Übertragung des WM-Finales beim ZDF eine starke Quote. Im Schnitt verfolgten 4,6 Millionen Menschen den 83:77-Sieg. Der Marktanteil lag bei 35 Prozent. Dabei hatte das ZDF erst unmittelbar vor dem Endspiel entschieden, eine Lizenz bei Rechteinhaber Magenta zu kaufen.

Die mediale Präsenz der WM und der Ausgang des Finales werden sich auswirken, glaubt Jürgens. Der Nachwuchsarbeit der Wölfe, die er als „DNA des Rostocker Basketballs“ bezeichnet, werde der Weltmeistertitel einen weiteren Schub verleihen. 2200 Kinder und Jugendliche sind aktuell bei den Seawolves in diversen Nachwuchsmannschaften am Ball. „Wir wollen weitere Mädchen und Jungen für den Sport begeistern. Dass Deutschland Weltmeister geworden ist, wird für uns ganz sicher von Vorteil sein.“

Weltmeister-Quartett wird demnächst in Rostock erwartet

Dass mit Isaac Bonga und Andreas Obst (beide Bayern München Basketball) sowie Niels Giffey und Johannes Thiemann (beide Alba Berlin) vier Jungs aus dem Weltmeister-Team in der Bundesliga spielen, freut die Seawolves ganz besonders. Sie werden demnächst in der Rostocker Stadthalle spielen. Die Vorfreude darauf sei groß, betont der Leitwolf.

Die Rostocker Profis, die mitten in der Vorbereitung auf die Ende des Monats beginnende Saison stecken und am vergangenen Wochenende in Chemnitz (85:94) und in Hamburg (97:86) gegen zwei Bundesliga-Kontrahenten binnen 24 Stunden testeten, konnten den größten Erfolg in der deutschen Basketball-Geschichte daheim vor dem eigenen Fernseher anschauen. Coach Christian Held hatte das Sonntagtraining dem WM-Plan angepasst und sein Team am Vormittag zusammengeholt. Zu erleben, wie emotional solche Basketball-Spiele sind, wie es rauf und runter gehen kann, sei faszinierend, meinte der 37-Jährige am Abend nach dem Finale. Er hofft, dass der Funke auch auf diejenigen übergesprungen ist, die sich bislang für die Korbjagd noch nicht begeistern konnten.

OZ