﻿Rostock Seawolves: So viel kostet den Basketball-Klub jedes Heimspiel

Hallenmiete, Sicherheitsdienst, Catering und Co.: Wenn die Seawolves – so wie am Dienstagabend gegen Göttingen – in der Stadthalle spielen, laufen Zehntausende Euro an Kosten auf. Klubchef André Jürgens verrät, wo die Kosten stecken und wie er kalkuliert.

Rostock. Die Heimspiele sind mit Abstand das größte Aushängeschild und auch die bedeutendste Einnahmequelle von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves. „Jedes Heimevent muss ein Erlebnis sein, vor allen Dingen für den Basketball-Fan und Sportinteressierten. Denn wo, wenn nicht bei einem Heimspiel, soll der Seawolves-Funke überspringen? Insofern legen wir auf unsere Präsentation auch extrem hohen Wert“, sagt Klubchef André Jürgens. Zugleich sind Heimspiele aber auch ein beträchtlicher Kostenfaktor.

Seawolves zahlen im Schnitt 19 500 Euro Hallenmiete – pro Spiel

Wenn die Seawolves – so wie am Dienstagabend (19 Uhr) gegen die BG Göttingen – ein Heimspiel haben, sind sie Mieter der Rostocker Stadthalle. „Für die Halle bezahlen wir für jedes unserer 17 Heimspiele durchschnittlich 19 500 Euro brutto“, gewährt Jürgens Einblick in die Finanzen. Fallen Spiele auf Sonn- oder Feiertage, liegen die Mietkosten sogar noch etwas höher als an anderen Wochentagen.

Für die Versorgung aller Gäste in der Stadthalle sorgt das Cateringunternehmen w.Holz, das für alle Veranstaltungen in der Arena exklusiver Partner ist. Die Seawolves haben vor der Saison das Paket für den VIP-Bereich abgestimmt. „Das Feedback unserer Partner und Sponsoren ist erfreulich. Das VIP-Angebot ist abwechslungsreich und vielfältig“, meint Jürgens. Es hat aber auch seinen Preis: etwa 20 000 Euro pro Spieltag bezahlt der Klub, damit die Sponsoren ein VIP-Erlebnis genießen können.

Verein am Catering-Umsatz nicht beteiligt

Am Umsatz, den der Caterer an seinen Ständen in öffentlichen Bereichen der Stadthalle mit Pommes, Popcorn, Bier und alkoholfreien Getränken – Wasser, Cola und Brause kosten beispielsweise vier Euro – macht, sind die Seawolves als Gastgeber nicht beteiligt.

Bei allen Heimauftritten der Wölfe sorgt ein Sicherheitsdienst dafür, dass alle Zuschauer gut in die Halle und auf ihren Sitzplatz gelangen. Dafür zahlt der Verein zwischen 4500 und 5000 Euro pro Spiel. „Die Kosten richten sich nach der Auslastung der einzelnen Blöcke in der Stadthalle. Je mehr Bereiche geöffnet werden, desto mehr Sicherheitspersonal wird auch benötigt“, verdeutlicht Jürgens.

Rostock Seawolves BBL-Maskottchen Wolfi © Quelle: Gunnar Rosenow

Die Versorgung des ehrenamtlichen Seawolves-Auf- und Abbauteams, die Gagen für DJ und Maskottchen, die Kosten für die Feuershow zum Einlauf der Spieler und die Aufwandsentschädigung für den Sanitätsdienst sind wichtige und mit insgesamt aber „nur“ 1500 Euro vergleichsweise kleine Posten im Spieltagsetat.

Durchschnittlich 4000 Zuschauer bei Heimspielen sind stark

Mit sportlichem Erfolg und einem attraktiven Programm an den Heimspieltagen haben sich die Seawolves eine gute Basis geschaffen und von sich reden gemacht. Mit durchschnittlich 4000 Zuschauern pro Heimspiel, knapp 90 Prozent der Stadthallen-Kapazität, sind die Seawolves, die konservativer geplant hatten, überaus zufrieden.

Rund 2500 Tickets in allen Kategorien müssen sie verkaufen, um am Spieltag wirtschaftlich keinen Verlust zu machen. Bei der Rechnung dürfe man die anderen Bereiche des Vereins nicht ausklammern, erinnert Jürgens zum Beispiel an Personalkosten im Team und der Geschäftsstelle.

Volle Ränge bei den Seawolves-Spielen © Quelle: Gunnar Rosenow

Dass die Anhänger die sportliche Entwicklung zu schätzen wissen und dem Verein trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Treue halten, mache ihn stolz und zufrieden, sagt der Vorstandschef. „Ohne Rummelplatz oder Zirkus zu sein – wir wollen auf und neben dem Basketball-Feld gute Unterhaltung für die ganze Familie bieten“, umreißt der 45-Jährige seine Seawolves-Philosophie. Die nächste Chance, sich davon ein Bild zu machen, bietet sich am Dienstagabend, wenn die Wölfe das Team aus Göttingen empfangen.