﻿Rostock Seawolves: Klub pulverisiert einen Rekord und plant die Zukunft

In ihrer Premieren-Saison peilen Basketballer wirtschaftlich ein Rekordergebnis an. Der Umsatz der Seawolves wird mit rund sechs Millionen Euro doppelt so hoch ausfallen, wie von der Liga gefordert. Der Klub richtet den Blick schon voraus.

Spielen eine beeindruckende Premieren-Saison in der Basketball-Bundesliga: Die Rostock Seawolves – hier nach ihrem jüngsten Auswärtssieg in Chemnitz.

Rostock. André Jürgens hatte sich ein Herz gefasst. Der Klubchef der Rostock Seawolves, der Auswärtsspiele sonst meidet, war mit nach Chemnitz gereist. „Nach unserem Aufstiegsspiel in Jena war es erst das zweite Mal, dass ich dem Team gefolgt bin. Für mich ist das emotional extrem schwer, einfach nur zuzuschauen. Aber es war gut, dass ich dabei war“, meinte der 45-Jährige.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie schon im Mai vergangenen Jahres, als die Basketballer mit ihrem Auswärtserfolg in Jena den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga klarmachten, erlebte Jürgens auch im Ostduell ein Happy End seiner Seawolves. Ihr 71:69-Erfolg war der insgesamt 13. in der BBL. Er ließ das Team auf den neunten Tabellenplatz klettern – und wenngleich Trainer Christian Held es nicht hören mag: Seine unbekümmert aufspielende Truppe ist verdächtig, die Saison mit der Teilnahme an der Meisterrunde zu krönen. Dazu müsste das Team Vorrunden-Achter werden.

Lesen Sie auch

In der Geschäftsstelle am Rostocker Warnowufer ist die Stimmung entsprechend positiv. „Wir sitzen hier und sind allen sehr dankbar, die Anteil an der positiven Gesamtentwicklung haben“, sagt Klubchef Jürgens. Die Erfolge des Teams lassen die Klubkasse klingeln. Die Erfolge des Teams haben positive Effekte auf die Wirtschaftlichkeit. Zuschauerzahlen, Merchandising-Erlöse, Mitgliederzahlen – alles ist in den zurückliegenden Monaten gut gewachsen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umsatz der Wölfe wird auf knapp sechs Millionen Euro wachsen

Manager Jens Hakanowitz ist in diesen Tagen dabei, die Lizenzunterlagen für die kommende Saison zusammenzustellen. Bis zum 17. April sind sie einzureichen. Drei Millionen Euro Umsatz haben die Wölfe in der laufenden Spielzeit nachzuweisen und eine wirtschaftliche Unbedenklichkeitserklärung abzugeben. „Wir werden zum 30. Juni aller Voraussicht nach bei knapp sechs Millionen landen“, gibt Jürgens einen Einblick in die aktuelle Bilanz. Ziel sei es, die BBL-Spielgenehmigung für 2023/24 ohne Auflagen und Bedingungen zu erhalten.

Hakanowitz betont, dass der Verein über eine solide wirtschaftliche Basis verfügt. „Sportlich wollen wir uns in der kommenden Saison stabilisieren und wirtschaftlich gern wachsen“, nennt der ehemalige Basketball-Profi die wichtigsten Ziele.

Seawolves-Klubchef André Jürgens beim Auswärtsspiel in Chemnitz, das die Rostocker am Sonntag mit 71:69 gewannen. © Quelle: IMAGO/Alexander Trienitz

Mit dem Aufstieg in die BBL hatten die Rostocker das große Vereinsziel im vergangenen Jahr erreicht. „Ein Jahr zu spät“, erinnert Jürgens an den Perspektivplan, den sich die Seawolves selbst gesteckt hatten und den sie fortschreiben werden. „Wir haben uns vor ein paar Wochen in kleinem Kreis zurückgezogen und darüber diskutiert, was wir in der Zukunft erreichen wollen.“ Im Mai wollen Jürgens und Hakanowitz die Zukunftsstrategie der Seawolves öffentlich präsentieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Reise nach Chemnitz nutzte der Klubchef, um sich über die Organisation des Bundesliga-Klubs ein Bild zu verschaffen. Die Rostocker schauten sich die Geschäftsstelle, das Trainingszentrum und die Arena an.

Seawolves schauten sich bei den Chemnitz Niners um

Die Wege beider Vereine seien vergleichbar, wobei die Niners den Seawolves ein Stück voraus sind. Die Sachsen spielen die dritte Saison in Folge in der 1. Liga, waren im Vorjahr in den Playoffs und haben erste Erfahrungen auf europäischem Parkett gesammelt. Er habe interessante Einblicke gewonnen, sagt der Seawolves-Chef – und die Gewissheit, dass sich die Rostocker vor der Konkurrenz in der Liga nicht verstecken müssen.

Dass er nach einem spannenden Spiel mit seinen Seawolves feiern konnte, war die Krönung. „Zu erleben, dass man Spieler im Team hat, die sich von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen und bis zum Ende alles geben, macht mich stolz und glücklich“, betont Jürgens, der am Ostersonntag beim Heimspiel gegen die Fraport Skyliners Frankfurt mit Team und Fans einen Sieg feiern möchte. Der würde den sicheren Klassenerhalt bedeuten.