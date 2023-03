﻿Verloren trotz 14 Punkten am Stück: Seawolves-Star Theis hadert nach Niederlage gegen Würzburg

Mega-Streik am 27. März: Wo der Verkehr in MV rollt – und wo er lahmgelegt ist

Am Montag (27. März) wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG den Verkehr in Deutschland lahmlegen. Die Deutsche Bahn stellt am Montag den Fernverkehr ein – auch MV ist davon betroffen. Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet ab Sonntagmittag im Liveticker über die aktuelle Situation auf den Straßen und Schienen.