﻿Kader, Maskottchen, Gegner: Was Fans vor dem Seawolves-Start in die BBL wissen müssen

Rostock. Sonntag, 15 Uhr, geht es los: Die Basketballer der Rostock Seawolves starten mit dem Heimspiel gegen Ulm in ihre Premieren-Saison in der 1. Bundesliga. Die OZ beantwortet vor dem mit Vorfreude erwarteten Auftakt die wichtigsten Fragen zum Rostocker Team und seinen Chancen, zur Kulisse und zum Gegner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rostock Seawolves: Wie ist die Stimmung im Team?

Es herrscht Vorfreude und Spannung. Während die Konkurrenz zum Teil schon zwei und mehr Spiele absolviert hat, mussten sich die Rostocker zwei Wochen gedulden. Das war nicht optimal, aber dem Klub war es gelungen, noch einen Testspielpartner zu gewinnen, um im Rhythmus zu bleiben. Am Dienstag war das ganze Team im Kino und hat sich den Film über den Seawolves-Aufstieg angeschaut. Das hat die Euphorie ganz sicher zusätzlich angeheizt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie ist die Vorbereitung für die Basketballer gelaufen?

Die Seawolves haben sich sieben Wochen lang intensiv vorbereitet. Sie hatten ein umfangreiches Programm mit elf Testspielen (acht Siege, drei Niederlagen). Cheftrainer Christian Held hat darauf geachtet, dass die Qualität der Gegner der in der BBL ähnelt. Mit den Hamburg Towers und Alba Berlin gehörten zwei BBL-Teams zu den Gegnern in der Vorbereitung. Bis auf kleinere Blessuren sind die Seawolves verletzungsfrei durch die Trainingswochen gekommen.

Was wird beim ersten Bundesliga-Heimspiel los sein?

Erwartet werden rund 3500 Zuschauer. Damit wäre die Stadthalle zu mehr als 75 Prozent ausgelastet. Coach Christian Held hat in der Phase der Vorbereitung immer wieder betont, wie wichtig die Unterstützung der Fans für sein Aufsteigerteam sein wird. Das Programm wird sich von dem der vergangenen Jahre unterscheiden. Das Danceteam kommt mit neuem Outfit. Maskottchen „Wolfi“ tritt erstmals bei den Heimspielen in der gesamten Saison mit einem Partner auf: Zum ersten Mal wird am Sonntag Kumpel „Karlchen“ von Hauptsponsor Karls die Stimmung mit anheizen.

Welche fünf Spieler werden für die Seawolves starten?

Agiert Held wie beim Test gegen Alba Berlin, werden mit Tyler Nelson und Nijal Pearson zwei Profis beginnen, die schon in der vergangenen Saison für die Seawolves aktiv waren. Mit Spielmacher JeQuan Lewis, Selom Mawugbe und Derrick Alston Jr. könnten drei der vier Sommer-Neuzugänge von Beginn an zum Einsatz kommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind alle Seawolves fit?

Ja. Fraglich ist allerdings, ob Dennis Nawrocki spielen kann. Der 29-jährige Neuzugang hatte in den zurückliegenden Tagen Knieprobleme.

Was ist über Gegner Ratiopharm Ulm zu sagen?

Die Süddeutschen reisen mit der Bürde zweier verlorener Spiele an. Sie unterlagen am Donnerstag daheim BG Göttingen mit 84:93 – und zeigten sich in einer enttäuschenden Verfassung. Vergangene Woche mussten sie sich gegen Bayern München mit 80:87 geschlagen geben. Ziel des Rostocker Gegners sind die Play-offs. Sie müssen also bis zum Abschluss der Vorrunde unter die Top-8 kommen. Die Vorrunde der vergangenen Spielzeit hatten sie als Tabellen-Fünfter beendet. Im Viertelfinale war aber nach drei Niederlagen gegen Ludwigsburg Endstation.