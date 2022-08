Die Rostock Seawolves haben mit der Vorbereitung auf die Bundesliga begonnen. Acht Spieler aus dem Aufstiegsteam und vier Neueinsteiger machen sich sieben Wochen lang fürs Abenteuer startklar.

Rövershagen/Rostock. Wenn die Saison so läuft wie der Tag, an dem die Seawolves ihr Team für die 1. Bundesliga vorgestellt haben, wird alles super. 48 Tage vor seinem ersten Auftritt in der Basketball-Liga hat der Aufsteiger-Klub aus Rostock seine neue Mannschaft vorgestellt. Über dem Hof bei Hauptsponsor „Karls“ in Rövershagen (Landkreis Rostock) strahlte die Sonne vom blauen Himmel. Zwischen roten Treckern, Sonnenblumen, wehenden Fahnen und gut bestückten Erdbeerboxen lächelten gut gelaunte Spieler und Betreuer in die Kameras.

„Vor uns allen liegt eine spannende und sehr herausfordernde Zeit. Ich freue mich, dass ich ein Teil dieser Mannschaft geworden bin. Meine ersten Eindrücke waren durchweg positiv“, erzählte Neuzugang Dennis Nawrocki. Der 29-Jährige ist einer von vier Neuzugängen im Team von Cheftrainer Christian Held.