﻿Rostock Seawolves: 14-Jährige pfeift ihr erstes Spiel

Stine Strack ist erst 14, aber traut sich schon etwas zu. Am Sonnabend war die Schülerin zum ersten Mal als Basketball-Unparteiische im Einsatz. An ihrer Seite: ihr Ziehvater, der Seawolves-Chef.

Rostock. Sonnabend, 10 Uhr in der Rostocker Jenaplanschule in der Lindenstraße. Stine Strack steht am Spielfeldrand der Sporthalle. In ihrer Hand hält sie eine Pfeife. Sie trägt ein graues T-Shirt mit Seawolves-Logo. Auf der Rückseite ist groß der Schriftzug Rookie – zu deutsch Neuling, Anfänger, Frischling – aufgedruckt. Es ist das Zeichen für besonders Schutzbedürftige.

Lampenfieber vor dem ersten Einsatz

Doch den benötigt die 14-Jährige bei ihrem ersten Einsatz als Schiedsrichterin eines Basketball-Spiels, trotz Lampenfiebers nicht. „Ich habe zwar gut geschlafen, hatte aber heute früh ein mulmiges Gefühl“ gestand die Schülerin nach dem Duell der ersten U13-Mannschaft der Rostock Seawolves gegen die zweite Vertretung der unter 14-Jährigen.

Die 14-jährige Stine Strack bei ihrem ersten Schiri-Einsatz in Rostock. © Quelle: Christian Lüsch

Beim Duell in der MV-Basketball-Oberliga machte die Achtklässlerin von der Don-Bosco-Schule ihre Sache aber gut. Das lag vielleicht auch daran, dass sie André Jürgens an ihrer Seite hatte – ihren Ziehvater und Klubchef der Rostock Seawolves. Jürgens ist mit mehr als 500 Einsätzen als Schiedsrichter in der 2. Basketball-Bundesliga ein sehr erfahrener Partner.

„Er hat mir Sicherheit gegeben“, erzählt die Rostockerin. Die Initiative, sich als Unparteiische ausbilden und einsetzen zu lassen, sei aber allein von ihr selbst ausgegangen, fügt sie hinzu. „Es werden Schiedsrichter gebraucht. Da ich selbst bei den Seawolves Basketball spiele, weiß ich wie wichtig das ist. Ic h wollte mich einbringen“, sagt Stine Strack.

Im Sommer erste Lizenz erworben

Im Sommer besuchte sie gemeinsam mit 20 weiteren Jugendlichen aus MV einen zweitägigen Kurs, machte ihre E-Lizenz und darf seitdem in unteren Spielklassen eingesetzt werden. Im Duell der beiden Seawolves-Juniorenteams, das die Jüngeren in 40 Minuten Spielzeit für sich entscheiden, machte sie ihre Sache ordentlich. „Sie hat Verantwortung übernommen und Entscheidungen getroffen“, lobte André Jürgens.

Stine weiß noch nicht so genau, in welche Richtung es für sie weitergehen wird. „Zur Profi-Basketballerin wird es nicht reichen, aber ich werde auf alle Fälle weiter spielen und auch weiter pfeifen“, sagt sie. Ihr zweiter Einsatz als Unparteiische ist bereits geplant: Anfang November steht sie wieder auf dem Basketball-Court. Dann wird sie ein Spiel begleiten, bei dem ehemalige Team-Kolleginnen und ein früherer Coach antreten. Sie werde neutral sein und objektive Entscheidungen treffen – so wie bei ihrer gelungenen Feuertaufe am Sonnabend.