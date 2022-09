Seit der ersten Klasse spielen sie gemeinsam Basketball – jetzt sind Roy Krupnikas und Mika Freitag befördert worden. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG erklären die Teenager, wie es sich für sie anfühlt, mit den Profis zu trainieren.

Birstonas/Litauen. Mika Freitag und Roy Krupnikas haben sich kurz nachdem sie eingeschult wurden kennengelernt. Beim Basketball, in der Rostocker Grundschulliga. Die beiden, Mika ist 16, Roy 15 Jahre alt, sind richtig gute Freunde geworden, seitdem sie zur John-Brinkman-Grundschule gegangen sind. Und in ihrer Atersklasse überdurchschnittlich gute Sportler.

Vor allem die Liebe zum Basketball hat die Jungs zu „richtig guten Buddies“ werden lassen. Das beste daran: Sie haben immer in der gleichen Mannschaft gespielt und sich sportlich gut entwickelt. In den vergangenen Jahren waren Freitag und Krupnikas mit verschiedenen Nachwuchsmannschaften der Rostock Seawolves erfolgreich. Im Sommer wurden sie deutsche Vizemeister. „Wenn ich mir anschaue, welchen Weg der Verein in den vergangenen Jahren gegangen ist, wie sich im Nachwuchs und bei den Männern alles nach oben entwickelt hat, dann beeindruckt mich das“, sagt Lockenkopf Mika, selbst frischgebackener Vizemeister.