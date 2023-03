Spiel gegen Weißenfels: Rostock Seawolves gehen nach Pause wieder auf die Jagd

Während zwei Profis der Rostock Seawolves ihre freie Zeit nutzten, um in die USA zu fliegen, waren andere auf Europa-Tour. Für das Spiel in Weißenfels steht dem Coach ein ausgeruhtes Team zur Verfügung. Das Hinspiel endete mit einem dramatischen Schlussakt.

Seawolves-Antreiber JeQuan Lewis (l.) – hier mit dem Bonner TJ Shorts – verbrachte den Kurzurlaub in den USA. Am Sonntag geht er mit den Rostockern wieder auf Korbjagd.

Rostock. Nach zweieinhalbwöchiger Punktspielpause legen die Rostock Seawolves am Sonnabend (4. März) wieder in der Basketball-Bundesliga los. Das Team von Trainer Christian Held reist zu den MBC Syntainics nach Weißenfels. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Das Rostocker Team bekommt Unterstützung. Eine Gruppe Seawolves-Fans reist mit dem Bus nach Sachsen-Anhalt.

Das Hinspiel vom 28. Januar ist den Rostockern noch in bester Erinnerung geblieben: In einer hart umkämpften Partie hatten die Weißenfelser drei Minuten vor dem Ende noch mit sieben Punkten vorn gelegen. Dann aber starteten die Gastgeber vor 4515 Zuschauern eine grandiose Aufholjagd, die JeQuan Lewis in der Schlusssekunde mit dem Treffer zum 79:77-Heimsieg krönte.

Der Spielmacher nutzte wie Tyler Nelson die freie Zeit, um nach Hause in die USA zu fliegen. Lewis reiste nach Tennessee, um bei seiner Familie und seiner Tochter Jaeonna zu sein. Andere waren in Europa Unterwegs: Selom Mawugbe in Barcelona, Chris Carter und Jordan Roland besuchten London, um ein bisschen abzuschalten.

Vor dem Heimspiel gegen den MBC gab es Ende Januar eine große Maskottchen-Parade in der Stadthalle. Gleich mehrere Rostocker Glücksbringer waren gekommen, um gemeinsam den zehnten Geburtstag von Seawolves-Maskottchen Wolfi zu feiern. © Quelle: Gunnar Rosenow

Für Seawolves-Profi Elias Valtonen war die Pause kürzer. Der Finne bestritt mit der Nationalmannschaft seines Heimatlandes zwei WM-Qualifikationsspiele. In Israel gewann Valtones Team mit 97:95 nach Verlängerung. Im Heimspiel gegen Deutschland gab es eine 81:87-Niederlage. Allerdings haben sowohl die deutsche als auch die finnische Auswahl die Teilnahme an der WM, die ab Ende August in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ausgetragen wird, bereits gesichert.

Für das Liga-Spiel gegen Weißenfels steht Headcoach Christian Held der komplette Kader zur Auswahl. Alle Spieler, die seit Mittwoch vergangener Woche wieder trainieren, sind fit und einsatzbereit.