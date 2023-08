Rostock Seawolves: Tyler Nelson verlängert vorzeitig bis 2025

Rostock. Tyler Nelson hat seinen Vertrag bei den Rostock Seawolves vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Kontrakt des Guards beim Basketball-Bundesligisten läuft nun bis Sommer 2025. „Ich freue mich sehr, meinen Vertrag in Rostock um ein Jahr zu verlängern. Rostock ist meine zweite Heimat geworden. Wir haben zusammen Geschichte geschrieben und ich freue mich auf die nächsten beiden gemeinsamen Jahre“, wird Nelson in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der US-Amerikaner, der am Mittwoch (9. August) seinen 28. Geburtstag gefeiert hat, spielt seit Januar 2021 für die Seawolves. Er verewigte sich im Mai 2022 in den Geschichtsbüchern des Rostocker Basketballs, als er in Jena mit seinem Wurf 0,2 Sekunden vor Schluss den 77:76-Sieg und damit den erstmaligen Aufstieg der Wölfe in die Basketball-Bundesliga perfekt machte.

In der vergangenen Bundesliga-Saison kam der aus Boston stammende Dreierspezialist in 25 Partien auf 14,5 Punkte im Schnitt und griff dazu fast drei Rebounds ab. Insgesamt ist Nelson der Importspieler in der Historie des Vereins, der die meisten Punkte erzielte. In 81 Pflichtspielen kommt er auf 1153 Zähler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Kontinuität ist ein wichtiges Bestreben in unserem Programm. Es ist großartig, dass wir mit Tyler Nelson in seine vierte und fünfte Saison gehen. In seiner ersten BBL-Saison hat er gezeigt, dass er auch auf diesem Level konstant punkten kann. Einen Spieler seiner Qualitäten vorzeitig zu verlängern, ist ein Zeichen gegenseitigen Vertrauens und unterstreicht unsere ambitionierten Ziele”, betont Seawolves-Sportvorstand Jens Hakanowitz.

OZ