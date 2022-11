﻿Seawolves drängen auf Lösung der Hallenproblematik in Rostock

Hansa Rostock gegen Sandhausen: Spiel im Zeichen der guten Sache – große Spendenaktion für Tafeln in MV

Das Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen steht am Freitag im Zeichen der guten Sache. Rund um die Zweitliga-Partie werden Geld- und Sachspenden für die Tafeln in Mecklenburg-Vorpommern gesammelt. Außerdem verteilte der Verein mehr als 1000 Freitickets an ehrenamtliche Helfer der Tafeln und Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten.