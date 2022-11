Skaterpark in Grevesmühlen

Kostenfrei bis 20:05 Uhr lesen Skaterpark in Grevesmühlen

An der Sandstraße haben die Arbeiten an der über 700 000 Euro teuren Freizeitanlage begonnen. Dort sind ab Sommer 2023 spektakuläre Sprünge mit Fahrrad oder Skateboard möglich. Was noch geplant ist.