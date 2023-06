Rostock Seawolves: Einer der Aufstiegshelden verlängert um zwei Jahre

Rostock. Till Gloger bleibt beim Basketball-Bundesligisten Rostock Seawolves. Der 30-Jährige hat einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben, der bis zum Ende der Saison 2024/2025 gilt. Das teilte der Klub am Donnerstagabend (29. Juni) mit.

„Ich freue mich sehr, weitere zwei Jahre Teil der Seawolves zu sein. Rostock ist für mich mittlerweile eine zweite Heimat geworden. Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren zusammen erreicht haben”, schrieb Gloger, der aus Bochum stammt und gerade mit seiner Freundin einen mehrwöchigen Aktiv-Urlaub in der Südsee verbringt. Von Sydney aus reiste er auf die Fidschi-Inseln, nach Neukaledonien und Vanuatu.

Till Gloger spielt seit Sommer 2020 bei den Rostockern. Seitdem hat er 105 Einsätze für die Wölfe bestritten und dabei durchschnittlich 8,6 Punkte erzielt. Im Mai 2022 feierte er mit der Mannschaft von Trainer Christian Held den Aufstieg in die 1. Basketball-Bundesliga. In der vergangenen Saison kam Gloger in 33 Spielen im Schnitt auf sechs Punkte und 2,3 Rebounds bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von knapp 13 Minuten.

Trainer Held geht mit Gloger in die sechste gemeisame Saison

Trainer Held äußerte sich zufrieden, dass sein Center bleibt. „Es ist die sechste Saison, die ich mit Till zusammenarbeiten werde. Er ist eine wichtige Stütze im Team und verfügt über einen Erfahrungsschatz. Die Rolle, die wir uns von ihm erhofft hatten, hat er in der BBL hervorragend erfüllt“, meint der Trainer, der Gloger aus gemeinsamer Zeit in Trier kennt. Held hofft, dass der 2,04 Meter große und um 100 Kilogramm schwere Routinier dem Team auch in Zukunft „Stabilität und eine gewisse Ruhe“ geben kann. „Immer, wenn er aufs Feld kommt, weiß er genau, was wir von ihm verlangen; das setzt er hervorragend um”, sagt Held.

Nach Glogers Vertragsunterzeichnung haben die Seawolves sechs Spieler für die neue Saison beisammen. Mit dabei sind auch Neuzugang Robin Amaize, der aus Braunschweig an die Küste kommt, Chris Carter, Tyler Nelson, Jordan Roland und Sid-Marlon Theis.

