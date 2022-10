﻿Rostock Seawolves gegen Alba Berlin chancenlos

Rostock. Alba Berlin hat sich im Topspiel der Basketball Bundesliga am Sonntagabend als eine Nummer zu groß für die Rostock Seawolves erwiesen. Die Hausherren unterlagen vor 4726 Zuschauern in der restlos ausverkauften Stadthalle mit X:X (36:46). Während Rostock nach vier Siegen in Serie die erste Niederlage in der BBL einstecken musste, hielten sich die Berliner auch im fünften Saisonspiel schadlos und sind neuer Tabellenführer.

Die Wölfe gestalteten den Beginn offen, lagen nach Punkten von Nijal Pearson mit 7:4 vorne. Doch Berlin fand seinen Rhythmus, ging in Führung, bis Rostock beim 18:18 durch Sid-Marlon Theis erstmals wieder ausgleichen konnte. Bis zur ersten Viertelpause zog Alba aber wieder auf 26:18 davon.

Seawolves kommen zurück und können ausgleichen

Doch Rostock ließ sich davon nicht beeindrucken, beim 34:34 nutze JeQuan Lewis die Chance von der Dreierlinie zum erneuten Ausgleich (15. Minute). Danach allerdings das gleiche Bild wie im ersten Durchgang: Bei den Seawolves schlichen sich Nachlässigkeiten ein, die Berlin konsequent nutzte, um sich bis zur Halbzeit wieder ein Zehn-Punkte-Polster zu erspielen (46:36).

Nochmal kamen die Rostocker jedoch nicht zurück. Weil sich die Gastgeber viele schlechte Würfe nahmen und es Alba in der Defensive zu leicht machten, setzten sich die Berliner zwischenzeitlich auf 20 Punkte im dritten Viertel ab. Vor den letzten zehn Minuten war es unbedeutend weniger (52:71).

Zweite Halbzeit geht klar an Alba Berlin

Es galt, Schadensbegrenzung zu betreiben. Doch die guten Rostocker Wurfquoten aus der ersten Halbzeit sanken kontinuierlich. Vier Minuten vor dem Ende lag Rostock mit 64:91 zurück. Eine Minuten vor Schluss machten die Gäste von der Freiwurflinie die 100 Punkte voll und legten noch etwas oben drauf, sodass Rostock letztlich mit 34 Punkten unterlag.

Seawolves: Lewis 12 Punkte, Nelson 13, de Oliveira 4, Carter, Alston Jr. 12, Ilzhöfer, Roland 10, Gloger 7, Theis 3, Mawugbe, Pearson 6, Nawrocki 3

Alba:Smith 3, Delow 3, Wetzell 19, Schneider 12, Schulte 3, Olinde 16, Rapieque 6, Thiemann 7, Sikma 10, Lammers 5, Blatt 7, Zoosman 13