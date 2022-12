﻿Trotz Double-Double von Lewis: Seawolves unterliegen in Oldenburg

Trotz eines blendend aufgelegten JeQuan Lewis haben die Rostock Seawolves bei den Baskets Oldenburg verloren. Bei der fünften Niederlage in Serie gab es trotzdem einige Hoffnungsschimmer.

Oldenburg. Mit einer ordentlichen Leistung, aber erneut ohne Punkte mussten die Rostock Seawolves am Sonntag die Heimreise aus Oldenburg antreten. Bei den EWE Baskets verloren die Wölfe mit 99:90 (61:48) und kassierten damit am 9. Spieltag die fünfte Niederlage in Serie. Während Rostock damit in der Tabelle weiter an Boden verliert, beißt sich Oldenburg mit nun sieben Siegen aus zehn Spielen in der Spitzengruppe fest.