﻿Rostock Seawolves unterliegen Brose Bamberg

Die Seawolves haben die zweite Heimniederlage in Folge kassiert. Gegen das noch sieglose Brose Bamberg unterlagen die Wölfe mit 86:97.

Gabriel de Oliveira und die Rostock Seawolves mussten sich am Sonntagnachmittag Brose Bamberg geschlagen geben.

Rostock. Die Rostock Seawolves haben am Sonntagnachmittag gegen Brose Bamberg verloren. Die Wölfe unterlagen dem bisher sieglosen Team aus Franken mit 86:97 (49:47). Nach der Niederlage gegen Alba Berlin ist es die zweite Pleite in Folge. 4468 Zuschauer waren in der Rostocker Stadthalle dabei.

Im ersten Viertel taten sich die Rostocker schwer. Nur 13 Punkte gelangen den Wölfen. Bamberg hielt das Tempo niedrig, konnte seine Spielzüge nach Plan durchziehen und vor allem von der Dreierlinie punkten (13:24). Im zweiten Durchgang schafften es die Rostocker, ihr schnelles Spiel besser zur Geltung zu bringen. Bamberg bekam früh Foulprobleme, 18 Mal pfiffen die auf beiden Seiten kleinlich agierenden Schiedsrichter gegen die Franken. Den Rostockern kam das allerdings entgegen, machte allein 18 Punkte von der Freiwurflinie.

Bamberg mit besseren Optionen als die Rostock Seawolves

Das zweite Viertel entschieden die Gastgeber mit 36:23 für sich, der zwischenzeitliche 14-Punkte-Rückstand war damit nicht nur aufgeholt, sondern in eine leichte Pausenführung verwandelt. Vor allem Tyler Nelson, aber auch Gabriel de Oliveira hatten daran großen Anteil.

Die dritten zehn Minuten entschied dann wieder Bamberg für sich – die Foulsituation hatte sich gedreht, nun gingen die Gäste häufiger an die Linie. Drei Punkte Rückstand nahm Rostock mit in den letzten Durchgang. Und es wurden mehr. Bamberg hatte die besseren Optionen parat, Rostock agierte teils überhastet, teils glücklos.