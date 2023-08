Seawolves unterliegen Viliuns – Sonntag öffentliches Testspiel in Rostock

Vilnius/Rostock. Einen Tag vor Abschluss des neuntägigen Trainingslager in Litauen haben die Rostock Seawolves ein Testspiel gegen Rytas Vilnius verloren. Die Mannschaft von Trainer Christian Held unterlag am Dienstagabend in der litauischen Hauptstadt dem international erfahrenen Gegner, der sechs Mal Landesmeister war, mit 81:98 (41:42).

In den ersten beiden Vierteln konnten die Wölfe noch mithalten. Nach der Halbzeit gerieten der Basketball-Bundesligist dann aber nach einem 9:0-Lauf des Gegners zweistellig in Rückstand. Allein in den letzten zehn Minuten kassierten die Seawolves 30 Zähler.

Vier Seawolves-Profis punkteten zweistellig

Vier Rostocker Profis punkteten zweistellig: Matt Bradley (16 Punkte), Derrick Alston Jr. (15), Eric Lockett (14 Punkte) sowie Chris Carter (10).

Am Mittwoch (30. August) kehren die 13 Profis und das sechsköpfige Trainer- und Betreuerteam zurück nach Rostock. Am kommenden Sonntag (3. September, 16.30 Uhr) präsentiert sich die Mannschaft dann zum ersten und einzigen Mal während der Saisonvorbereitung ihren Fans in der Rostocker Stadthalle. Gegner beim fünften von neun geplanten Tests, der in der Stadthalle ausgetragen wird, ist der polnische Klub Spojnia Stargard.

Die Rostocker starten am 23. September mit dem Pokalspiel bei Rasta Vechta in die Saison. Ihr erstes Bundesliga-Duell steht den Wölfen am Freitag, 29. September, um 18.30 Uhr bei den Merlins in Crailsheim bevor.

OZ