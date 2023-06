Rostock Seawolves verlängern mit beiden Co-Trainern

Rostock. Das Trainerteam der Rostock Seawolves für die kommende Saison ist komplett. Nach Chefcoach Christian Held, der bereits Ende März einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet hatte, wurden nun auch die Verträge seiner Assistenten Ralph Held und Tom Schmidt verlängert,

„Ich freue mich sehr, dass das Trainerteam in der aktuellen Konstellation zusammenbleibt”, sagt Christian Held. „Ich glaube, dass wir über die letzten zwei Jahre zusammengewachsen sind. Vor allem Tom hat sich unglaublich entwickelt über die letzten beiden Jahre. Von daher glaube ich, dass es ein wichtiger und richtiger Schritt war, sowohl mit Ralph als auch mit Tom zu verlängern.“

Das Trainer-Trio arbeitet seit Sommer 2021 erfolgreich zusammen und feierte am Saisonende 2021/22 den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. In der abgelaufenen Saison sicherte die Mannschaft sechs Spieltage vor dem Saisonende den Klassenerhalt. Am Ende belegten die Wölfe in ihrer Bundesliga-Premierenspielzeit den neunten Tabellenplatz.

„Meine Frau und ich fühlen uns in Rostock sehr wohl. Wir freuen uns sehr auf eine weitere Saison an der Ostsee”, sagt der 65-jährige Ralph Held.

Schmidt hat seit 2017 verschiedene Teams der Wölfe betreut

Tom Schmidt hat seit 2017 bei den Seawolves verschiedene Mannschaften betreut. Der 31-jährige Stralsunder, der für Basketball brennt und früher aktiv gespielt hat, legte Anfang Mai seine Abschlussprüfung für die B-Trainerlizenz ab. „Ich freue mich sehr, dass ich meinen ersten Profivertrag hier in Rostock unterschreiben durfte. Mir persönlich bedeutet es sehr viel, dass ich bereits in meine siebte Saison für den Verein gehe“ wird Tom Schmidt in einer Klubmitteilung zitiert.

