﻿Rostock Seawolves verlängern mit Sid-Marlon Theis

Rostock. Die Rostock Seawolves verlängern den Vertrag mit Power Forward Sid-Marlon Theis um zwei Jahre bis Sommer 2025. „Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Rostock. Wir haben in den letzten Jahren viel aufgebaut und ich bin stolz, dass ich ein Teil davon bin und bleibe. Es ist beeindruckend, wie sich der Standort in den letzten drei Jahren entwickelt hat. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht”, sagt der 30-Jährige.

Wurfstarker Forward und Publikumsliebling

Theis spielte von 2014 bis 2020 in Braunschweig, Tübingen, Jena und Bremerhaven, ehe er im Sommer 2020 nach Rostock kam. Bei den Seawolves hat sich der wurfstarke Forward schnell zum Publikumsliebling und wichtigen Faktor in Angriff und Verteidigung entwickelt. Im Mai 2022 feierte er mit Rostocks Basketballern den Aufstieg in die Bundesliga. In der zurückliegenden Saison 2022/2023 erzielte der 2,05 Meter große Athlet in 33 Einsätzen durchschnittlich 5,0 Punkte, 1,4 Rebounds und 0,9 Assists in 17:05 Minuten Einsatzzeit. Seit 2013 haben nur Michael Jost (118) und Ivo Slavchev (107) mehr Spiele bei den Seawolves absolviert als Theis (106). Insgesamt erzielte er bislang 902 Punkte für Rostock.

Nach Verletzung zurückgekämpft

„Wir freuen uns sehr, dass Sid in Rostock bleibt und er den gemeinsamen Weg mit uns weitergeht. Er war einer unserer Aufstiegshelden und auch ein ganz wichtiger Teil in der letzten Saison. Er hat viele wichtige Aufgaben übernommen. Er ist eingesprungen, als Derrick (Alston Jr.) verletzt war und wir dann wichtige Siege geholt haben. Er hat sich nach einer langwierigen Verletzung im letzten Sommer zurückgekämpft”, sagt Seawolves-Coach Christian Held.

Sid-Marlon Theis ist nach Tyler Nelson, Jordan Roland, Chris Carter und Stefan Ilzhöfer der fünfte Profi der Rostock Seawolves mit einem Vertrag für die Saison 2023/2024.