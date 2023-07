﻿Rostock Seawolves: Entscheidung über Toptalent Krupnikas ist gefallen

Rostock. Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves verliert sein größtes Talent. Roy Krupnikas wird Deutschland verlassen und seine Karriere beim Traditionsclub Asvel Lyon-Villeurbanne in Frankreich vorantreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erst 16-jährige deutsche Jugendnationalspieler wird in der französischen U-21-Liga spielen und mit dem Profiteam trainieren.

„Ich bin den Rostock Seawolves unendlich dankbar für die gesamte Zeit, in der ich Basketball spielen und mich als Spieler und Mensch entwickeln durfte. Ich werde Rostock immer im Herzen tragen“, sagt Krupnikas zum Abschied. Für ihn breche ein neues Kapitel an, auf das er sich sehr freue, sagt der junge Spieler, der in Ribnitz-Damgarten geboren wurde.

Roy Krupnikas lief in Rostock auch mit den Profis in der Bundesliga auf. © Quelle: Gunnar Rosenow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2014 lernte Krupnikas, bei den Seawolves Basketball zu spielen. Mit Talent und Ehrgeiz entwickelte er sich über die vereinseigene Grundschulliga hinaus zum Leistungsträger in den Jugendmannschaften des Rostocker Vereins.

Krupnikas glänzte mit außergewöhnlichen Leistungen

Er war Leistungsträger in der U-16-Basketball-Bundesliga und spielte sich in der Saison 2021/2022 bundesweit in die Notizbücher anderer Clubs, als er im Schnitt 35,6 Punkte, 6,9 Rebounds, 8,5 Assists und 4,1 Steals auflegte. Zweimal schenkte er dem Gegner 55 Punkte ein, einmal sogar 61 Zähler. Krupnikas debütierte am 9. Oktober 2022 in der 1. Bundesliga – als zweitjüngster Spieler seit Beginn der Aufzeichnung.

Lesen Sie auch

„Wir sind stolz und traurig zugleich. Stolz, dass ein Rostocker, der in unserem Verein in einer Schul-AG mit dem Basketball begann, den Weg in ein Euroleague-Programm gehen darf. Und zugleich traurig, weil der gemeinsame Weg nun vorerst zu Ende ist. Roy ist ein Ausnahmetalent und ein Aushängeschild des Rostocker Nachwuchsprogramms. Wir hoffen, ihn eines Tages wieder als Spieler in Rostock zu begrüßen – am liebsten im Trikot der Seawolves“, sagt Sportvorstand Jens Hakanowitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Entschädigung geschätzt im unteren fünfstelligen Bereich

Für die Ausbildung des Spielers erhalten die Seawolves eine kleine Entschädigung von den Franzosen. „Der sportliche Wert von Roy und das, was wir über die Jahre in ihn investiert haben, ist deutlich mehr, als das, was wir bekommen“, sagt der Seawolves-Vorstand ohne die konkrete Zahl nennen zu wollen. Die Ausbildungsentschädigung dürfte schätzungsweise im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Krupnikas ist in diesen Tagen mit Seawolves-Trainer Christian Held, der im Sommer die deutschen U-18-Nationalmannschaft coacht, unterwegs. Das Team nimmt an der Europameisterschaft in Nis (Serbien) teil.

OZ