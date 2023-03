﻿Rostock Seawolves unterliegen Würzburg knapp

Die Rostock Seawolves haben den dritten Sieg in Folge verpasst. Gegen die Würzburg Baskets unterlag der Aufsteiger am Sonnabend mit 72:76.

Rostock. Die Seawolves haben den dritten Bundesliga-Sieg in Folge verpasst: Vor 4082 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle unterlagen sie am Sonnabend den Würzburg Baskets mit 72:76 (20:13, 18:23, 13:17, 21:23).